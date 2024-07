Kerala Wayanad Landslide Live: वायनाड में भूस्खलन में 41 लोगों की मौत, सेना ने संभाला मोर्चा; बारिश का अलर्ट जारी

वायनाड में भूस्खलन की वजह से आई तबाही का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा,"सभी सदस्यों ने वहां हुई भीषण त्रासदी पर अपनी चिंता व्यक्त की। मैं कहना चाहूंगा कि केरल की त्रासदी से पूरा देश चिंतित है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है और केरल में राहत कार्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी आवश्यक होगा, वह किया जाएगा।

जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केरल के सीएम से बात की और उन्हें आश्वासन दिया। राहत के लिए केंद्रीय एजेंसियों से सहायता वहां पहुंच गई है। राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम किया जा रहा है। अभी प्राथमिक काम शवों को बरामद करना और जिन्हें बचाया जा सकता है उन्हें बचाना है।हमें आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय करना चाहिए। यह सब किया जा रहा है।

#WATCH | Wayanad landslide: In Rajya Sabha, Union Minister JP Nadda says, "Discussions began here and all the Members expressed their concern over the massive tragedy that has occurred there. I would like to say this is a tragedy of not just Kerala alone, but the entire nation is… pic.twitter.com/xgDNA73S9R