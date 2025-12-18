Language
    केरल: पलक्कड़ में भाजपा को रोकने की तैयारी, UDF-LDF करेंगे गठबंधन

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:07 PM (IST)

    केरल में पलक्कड़ नगर पालिका पर भाजपा को फिर से काबिज होने से रोकने के लिए यूडीएफ-एलडीएफ गठबंधन की तैयारी चल रही है। मुस्लिम लीग पलक्कड़ में यूडीएफ-एलड ...और पढ़ें

    भाजपा को रोकने के लिए यूडीएफ-एलडीएफ गठबंधन की तैयारी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में पलक्कड़ नगर पालिका पर भाजपा को फिर से काबिज होने से रोकने के लिए यूडीएफ-एलडीएफ गठबंधन की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी इसे स्वीकृति देने को तैयार है।

    मुस्लिम लीग पलक्कड़ के जिला अध्यक्ष मरक्कर मारयामंगलम ने कहा कि हालांकि यूडीएफ ने इस संदर्भ में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उनकी पार्टी पलक्कड़ नगर पालिका में यूडीएफ-एलडीएफ गठबंधन का समर्थन करने के लिए तैयार है।

    यूडीएफ-एलडीएफ गठबंधन की तैयारी

    हालिया नगर पालिका चुनाव में 53 सीटों में से 25 भाजपा के खाते में गईं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले तीन कम हैं। यूडीएफ को 17 पर जीत मिली, जबकि वाम दलों के गठबंधन एलडीएफ को आठ सीटों से संतोष करना पड़ा है।

    तीन निर्दलीय भी जीते हैं। उन्होंने कहा, 'हम इस तरह के गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के शासन में पलक्कड़ में कोई विकास नहीं हुआ है।'

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)