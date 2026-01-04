केरल में नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न का आरोपी स्कूल शिक्षक गिरफ्तार, शराब पीने के लिए किया था मजबूर

Language
    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:05 PM (IST)

    केरल में एक स्कूल शिक्षक अनिल को नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न और शराब पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 29 नवंबर को हुई थी, जिसका खुला ...और पढ़ें

    छठवीं कक्षा के छात्र को शराब पीने के लिए मजबूर किया गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में एक स्कूल के शिक्षक को नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न और उसे शराब पीने के लिए मजबूर करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपित की पहचान अनिल के तौर पर हुई है।

    पुलिस ने बताया कि यह घटना 29 नवंबर को हुई थी, जब अनिल ने कथित तौर पर छठवीं कक्षा के छात्र को अपने निवास पर शराब पीने के लिए मजबूर किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। यह मामला 18 दिसंबर को तब सामने आया जब पीडि़त ने अपने एक सहपाठी को इस बारे में बताया, जिसने लड़के के माता-पिता को जानकारी दी।

    छात्र के माता-पिता ने स्कूल को इस मामले की सूचना दी। हालांकि, स्कूल ने पुलिस को सूचित नहीं किया। इस बीच, केरल पुलिस की खुफिया शाखा को इस घटना के बारे में जानकारी मिली। उसने जानकारी जुटाई।

    विशेष शाखा से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने पीडि़त का बयान दर्ज किया, जिसके बाद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और अनिल को गिरफ्तार किया गया।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)