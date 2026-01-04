केरल में नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न का आरोपी स्कूल शिक्षक गिरफ्तार, शराब पीने के लिए किया था मजबूर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में एक स्कूल के शिक्षक को नाबालिग छात्र के यौन उत्पीड़न और उसे शराब पीने के लिए मजबूर करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपित की पहचान अनिल के तौर पर हुई है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना 29 नवंबर को हुई थी, जब अनिल ने कथित तौर पर छठवीं कक्षा के छात्र को अपने निवास पर शराब पीने के लिए मजबूर किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। यह मामला 18 दिसंबर को तब सामने आया जब पीडि़त ने अपने एक सहपाठी को इस बारे में बताया, जिसने लड़के के माता-पिता को जानकारी दी।