Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केरल, तमिलनाडु यदि केंद्रीय योजनाओं को ठीक से अपनाए तो केंद्र फंड देने को तैयार है: धर्मेंद्र प्रधान

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यदि केरल और तमिलनाडु केंद्र सरकार की योजनाओं को सही ढंग से अपनाते हैं, तो केंद्र उन्हें धन देने के ल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। (फाइल) 

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विपक्ष शासित राज्यों को केंद्र की ओर से समग्र शिक्षा की राशि न दिए जाने के आरोपों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खारिज किया है और कहा कि समग्र शिक्षा कोई पार्टी पालिसी नहीं है बल्कि इसके जरिए उन राज्यों को वित्तीय मदद दी जाती है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) व पीएम-श्री को ठीक से अपना रहे है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और तेलंगाना जैसे विपक्ष शासित राज्य भी है। जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत उनके हिस्से की पूरी राशि दी गई है। रही बात केरल व तमिलनाडु की तो यदि वह भी बगैर किसी शर्त को थोपे केंद्रीय योजनाओं को ठीक से अपनाने के लिए तैयार हैं तो वह उन्हें पैसा देने को तैयार है।

    केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में समग्र शिक्षा से जुड़े सवालों के जवाब में यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल का नाम लेते हुए कहा कि वहां का मामला इन राज्यों से बिल्कुल अलग है। टीएमसी सांसदों से इस पर उन्हें टोकते हुए पूछा पश्चिम बंगाल का मामला कैसे अलग है। इस पर प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने तो समग्र शिक्षा का पैसा 'पार्टीबाजी' में खर्च किया। इसे लेकर सदन में टीएमसी ने शोर-शराबा किया व प्रधान की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की।

    केरल से आने वाले माकपा सांसद जान ब्रिटास के समग्र शिक्षा से जुड़े सवाल पर प्रधान ने बताया कि केरल सरकार पहले पीएम-श्री योजना पर एग्रीमेंट करने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन बाद में वह पीछे हट गई। इसी तरह तमिलनाडु सरकार भी पीएम- श्री योजना को लागू करने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन बाद में अपनी बात से पलट गई।

     