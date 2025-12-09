Kerala Local Body Polls 2025: पहले चरण में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी, शशि थरूर के क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण पर आज मतदान हो रहे हैं। 11 हजार से ज्यादा वार्डों में मतदाता वोट डाल रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 दिसंबर को देखने को मिलेगा, जिसके बाद 13 दिसंबर को परिणाम जारी किए जाएंगे।
पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में वोटिंग हो रही है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक चलेगी। पहले चरण के निकाय चुनाव में 36 हजार से ज्यादा मतदाता चुनावी मैदान में हैं।
Kerala | Voting for the Kerala local body elections begins. The elections are being held in two phases. Phase 1 of the polls will cover the districts of Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam, Idukki and Ernakulam.— ANI (@ANI) December 9, 2025
कितने वार्डों में होगी वोटिंग?
पहले चरण के लिए सातों जिलों में 11,168 वार्डों में मतदान हो रहा है। इनमें 941 ग्राम पंचायतें, 152 ब्लॉक पंचायतें, 14 जिला पंचायतें, 86 नगर पालिका और 6 नगर निगम शामिल हैं।
केरल चुनाव आयोग ने 25 अक्टूबर को मतदाता सूची भी जारी की थी, जिसके अनुसार पहले चरण में 2 लाख 84 हजार से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें डेढ़ से ज्यादा महिलाएं और 1 लाख 34 हजार पुरुष हैं।
VIDEO | Thiruvananthapuram: BJP MP Suresh Gopi stands in queue to cast his vote as voting for Kerala Local Body polls begins.#KeralaNews #keralaelection— Press Trust of India (@PTI_News) December 9, 2025
त्रिकोणीय मुकाबला
बता दें कि इससे पहले केरल में 2020 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) ने ज्यादातर सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इस बार भी LDF और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि, कई जगहों पर बीजेपी की मजबूत स्थिति ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय रूप दे दिया है।
#WATCH | Kerala | LoP Kerala Assembly & Congress leader VD Satheesan arrives at a polling booth to cast his vote for the Kerala local body elections in Kochi. pic.twitter.com/xuq9leVsy9— ANI (@ANI) December 9, 2025
शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र पर नजर
केरल निकाय चुनाव के पहले चरण में सभी नजरें तिरुवनंतपुरम सीट पर भी टिकी हैं। इसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ कहा जाता है, जिसपर जीत हासिल करने के लिए LDF, कांग्रेस और बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है।
