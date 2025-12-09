Language
    Kerala Local Body Polls 2025: पहले चरण में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी, शशि थरूर के क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:54 AM (IST)

    Kerala Local Body Polls 2025: केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के पहले चरण में 7 जिलों के 11168 वार्डों में मतदान जारी है। शशि थरूर के निर्वाचन क्षेत ...और पढ़ें

    केरल में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण पर आज मतदान हो रहे हैं। 11 हजार से ज्यादा वार्डों में मतदाता वोट डाल रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 दिसंबर को देखने को मिलेगा, जिसके बाद 13 दिसंबर को परिणाम जारी किए जाएंगे।

    पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में वोटिंग हो रही है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक चलेगी। पहले चरण के निकाय चुनाव में 36 हजार से ज्यादा मतदाता चुनावी मैदान में हैं।

    कितने वार्डों में होगी वोटिंग?

    पहले चरण के लिए सातों जिलों में 11,168 वार्डों में मतदान हो रहा है। इनमें 941 ग्राम पंचायतें, 152 ब्लॉक पंचायतें, 14 जिला पंचायतें, 86 नगर पालिका और 6 नगर निगम शामिल हैं।

    केरल चुनाव आयोग ने 25 अक्टूबर को मतदाता सूची भी जारी की थी, जिसके अनुसार पहले चरण में 2 लाख 84 हजार से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें डेढ़ से ज्यादा महिलाएं और 1 लाख 34 हजार पुरुष हैं।

    त्रिकोणीय मुकाबला

    बता दें कि इससे पहले केरल में 2020 में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) ने ज्यादातर सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इस बार भी LDF और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि, कई जगहों पर बीजेपी की मजबूत स्थिति ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय रूप दे दिया है।

    शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र पर नजर

    केरल निकाय चुनाव के पहले चरण में सभी नजरें तिरुवनंतपुरम सीट पर भी टिकी हैं। इसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ कहा जाता है, जिसपर जीत हासिल करने के लिए LDF, कांग्रेस और बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है।