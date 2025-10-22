सबरीमाला के बाद केरल के मंदिर में सोना चोरी होने से हड़कंप, ऑडिट रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी होने की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी, केरल के ही एक और मंदिर से चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं केरल के मशहूर गुरूवायुर मंदिर की, जहां भारी मात्रा में सोना और हाथीदांत गायब होने का दावा किया जा रहा है।

गुरूवायुर मंदिर में 2019 में ऑडिटिंग की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब जाकर सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर में मौजूद चीजों की प्रोटोकॉल के तहत देखरेख नहीं की गई। यही नहीं, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की गोल्ड स्कीम में निवेश करने से भी मंदिर को 79 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

क्या-क्या हुआ चोरी? रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भक्तों के द्वारा दी गई मचड़ी (मूंग की लकड़ी) के बीच भी गायब हैं और केसर के फूलों को रिकॉर्ड में शामिल ही नहीं किया गया था। इसके अलावा गुरूवायुर मंदिर में 2,000 किलो के उरुली (पारंपरिक बर्तन) भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंकी गई है।

यही नहीं, मंदिर के पुन्नाथुर हाथी किले से 530 किलोग्राम से ज्यादा के हाथी दांत गायब हो गए हैं। मंदिर का प्रबंधन और संचालन करने वाले गुरूवायुर देवस्वोम के अनुसार, वो इस मामले को केरल हाईकोर्ट में ले जाएंगे। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है।

बीजेपी ने साधा निशाना यह मामला अब सियासी गलियारों में भी विवाद का विषय बन गया है। बीजेपी ने इसे लेकर केरल की वामपंथी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि यह हिंदू आस्था का अपमान है।