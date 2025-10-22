Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सबरीमाला के बाद केरल के मंदिर में सोना चोरी होने से हड़कंप, ऑडिट रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:26 PM (IST)

    Kerala Guruvayur Temple: केरल के गुरुवायुर मंदिर में सोना और 530 किलो हाथीदांत सहित कई कीमती सामान गायब होने का मामला सामने आया है। 2019 की ऑडिट रिपोर्ट में कुप्रबंधन और एसबीआई गोल्ड स्कीम से 79 लाख रुपये के नुकसान का खुलासा हुआ है। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए अन्य सामान, जैसे 2000 किलो उरुली भी रिकॉर्ड में नहीं हैं। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए वामपंथी सरकार पर निशाना साधा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    केरल में स्थित गुरूवायुर मंदिर। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी होने की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी, केरल के ही एक और मंदिर से चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं केरल के मशहूर गुरूवायुर मंदिर की, जहां भारी मात्रा में सोना और हाथीदांत गायब होने का दावा किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरूवायुर मंदिर में 2019 में ऑडिटिंग की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब जाकर सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर में मौजूद चीजों की प्रोटोकॉल के तहत देखरेख नहीं की गई। यही नहीं, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की गोल्ड स्कीम में निवेश करने से भी मंदिर को 79 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

    क्या-क्या हुआ चोरी?

    रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भक्तों के द्वारा दी गई मचड़ी (मूंग की लकड़ी) के बीच भी गायब हैं और केसर के फूलों को रिकॉर्ड में शामिल ही नहीं किया गया था। इसके अलावा गुरूवायुर मंदिर में 2,000 किलो के उरुली (पारंपरिक बर्तन) भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंकी गई है।

    यही नहीं, मंदिर के पुन्नाथुर हाथी किले से 530 किलोग्राम से ज्यादा के हाथी दांत गायब हो गए हैं। मंदिर का प्रबंधन और संचालन करने वाले गुरूवायुर देवस्वोम के अनुसार, वो इस मामले को केरल हाईकोर्ट में ले जाएंगे। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है।

    Guruvayur Temple Kerala (1)

    बीजेपी ने साधा निशाना

    यह मामला अब सियासी गलियारों में भी विवाद का विषय बन गया है। बीजेपी ने इसे लेकर केरल की वामपंथी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि यह हिंदू आस्था का अपमान है।

    सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी

    बता दें कि इससे पहले केरल के सबरीमाला मंदिर में भी सोना चोरी की घटना सामने आ चुकी है। पिछले हफ्ते इसपर फैसला सुनाते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि यह चोरी एक सोची-समझी साजिश भी हो सकती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों ने बोला धावा और लुट गया 3000 किलो प्रसाद, गुजरात के डाकोर जी मंदिर की अनोखी परंपरा