Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वंदे भारत ट्रेन में छात्रों ने गाया RSS का गीत, केरल के शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में छात्रों द्वारा आरएसएस के गाना गाने की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि सांप्रदायिक विचारधारा वाले संगठन का गाना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

    prefferd source google
    Hero Image

    केरल में आरएसएस के कार्यक्रम में गाने की होगी जांच।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने रविवार को एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस के उद्घाटन समारोह के दौरान छात्रों द्वारा कथित तौर पर आरएसएस के गाने को लेकर हुए विवाद की जांच के आदेश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार इस घटना को बहुत गंभीरता से देख रही है। सामान्य शिक्षा निदेशक तुरंत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों के दौरान राजनीतिक या सांप्रदायिक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों का इस्तेमाल करना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। जांच में यह देखा जाएगा कि क्या छात्रों को एक आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल करने में कोई कमी थी और क्या मंच का गलत इस्तेमाल राजनीतिक या वैचारिक मकसद के लिए किया गया था।

    जांच के आधार पर होगी कार्रवाई

    शिवनकुट्टी ने कहा, "देश की सांप्रदायिक राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और हम यह सुनिश्चित करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    पिनाराई विजयन ने की निंदा

    शनिवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद कथित तौर पर आरएसएस का गाना गाए जाने की निंदा की।

    विजयन ने इसे एक निंदनीय काम बताया और कहा कि सांप्रदायिक विचारधारा के लिए जाने जाने वाले संगठन का गाना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आजकल रेलवे का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में सांप्रदायिक विचारधारा को फैलाने के लिए एक टूल के तौर पर किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें: 'बहुत खतरनाक कदम', वंदे भारत में RSS का गीत गाए जाने से भड़के पिनाराई विजयन