वंदे भारत ट्रेन में छात्रों ने गाया RSS का गीत, केरल के शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने रविवार को एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस के उद्घाटन समारोह के दौरान छात्रों द्वारा कथित तौर पर आरएसएस के गाने को लेकर हुए विवाद की जांच के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार इस घटना को बहुत गंभीरता से देख रही है। सामान्य शिक्षा निदेशक तुरंत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों के दौरान राजनीतिक या सांप्रदायिक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों का इस्तेमाल करना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। जांच में यह देखा जाएगा कि क्या छात्रों को एक आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल करने में कोई कमी थी और क्या मंच का गलत इस्तेमाल राजनीतिक या वैचारिक मकसद के लिए किया गया था।

जांच के आधार पर होगी कार्रवाई शिवनकुट्टी ने कहा, "देश की सांप्रदायिक राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और हम यह सुनिश्चित करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।