Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केरल के लप्पुझा में नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद, अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:15 PM (IST)

    केरल के अलप्पुझा जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आबकारी अधिकारियों ने तीन मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा, हशीश तेल, मेथामफेटामाइन और एमडीएमए गोलियां बरामद हुई हैं। आरोपी वर्चुअल नंबरों और ड्रॉप सिस्टम का उपयोग करके दूसरे राज्यों से नशीले पदार्थ लाते थे। स्थानीय एजेंट खरीदारों को जोड़ते थे और गुप्त रूप से डिलीवरी करते थे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    (फोटो- इंटरनेट मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के अलप्पुझा जिले में नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आबकारी अधिकारी ने केएसआरटीसी बस स्टैंड के पास से जांच के दौरान एक अंतरराज्यीय ड्रग्स नेटवर्क के तीन प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान मन्नानचेरी निवासी रिनास, त्रिसूर निवासी अनंथु और अर्नाकुलम निवासी अप्पू के रूप में हुई है।

    गिरफ्तार लोगों के पास भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद

    अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 2.2 किलोग्राम गांजा. 1.1 किलोग्राम हशीश तेल, 4 ग्राम मेथामफेटामाइन और 334 एमडीएमए गोलियां भी बरामद की है। अधिकारियों ने गिरफ्तार लोगों के पास से 63000 रुपये भी बरामद किए हैं। साथ ही पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं।

    स्थानीय एजेंट के माध्यम से होती थी सप्लाई

    मामले में अधिकारियों ने बताया कि तीनों आरोपी दूसरे राज्यों से केरल में नशीले पदार्थ ला रहे थे और पकड़े जाने से बचने के लिए वर्चुअल नंबरों और एक ड्रॉप सिस्टम का प्रयोग कर रहे थे। स्थानीय एजेंट संभावित खरीदारों को इस ग्रुप से जोड़ते थे, फिर चुपके से डिलीवरी का काम संभालते थे।