यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम एक्टर दिलीप बरी, 2017 के केस में केरल कोर्ट का फैसला
मलयालम एक्टर दिलीप को 2017 के यौन उत्पीड़न मामले में केरल की अदालत ने बरी कर दिया है। दिलीप पर एक महिला अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। मगर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2017 के रेप केस में मलयालम एक्टर दिलीप को अदालत से बड़ी राहत मिली है। केरल की कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दिया है। अभिनेत्री से दुष्कर्म केस में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मगर, केरल कोर्ट ने दिलीप को मामले में बरी कर दिया है।
#WATCH | Kochi, Kerala | Malayalam film actor Dileep, the eighth accused in the 2017 actress assault case, leaves for Ernakulam District Sessions Court pic.twitter.com/VfS0geEF48— ANI (@ANI) December 8, 2025
