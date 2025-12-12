'भाजपा ने गोवा को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा', अरविंद केजरीवाल ने राज्य सरकार पर लगाए 'हफ्ता वसूली' के आरोप
गोवा में जिला पंचायत चुनाव के मद्देनज़र अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गोवा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना द ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, गोवा/नई दिल्ली। गोवा में हो रहे जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर तीन दिवसीय दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मोबोर-कैवेलोसिम टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी चालकों से मुलाकात की और उसके बाद जेल्मेड में पार्टी के जिला पंचायत उम्मीदवार जेम्स फर्नांडीज के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने 13 साल में गोवा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है।
प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है। 25 लोगों की जान लेने वाले अरपोरा नाइट क्लब से हफ्ता पहुंचता था। गोवा में गड्ढों में सड़क है। 15 लाख गोवावासियों में से 1 लाख परिवारों ने सेपुरा कैंपेन में हस्ताक्षर कर अपनी बदहाल सड़कों की शिकायत की है। वहीं, पंजाब में ‘‘आप’’ सरकार ने अब तक 43 हजार किमी विश्वस्तरीय सड़कें बना दी है। गोवा में भी बन सकती थी, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है।
जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब भगवान ने पृथ्वी बनाई थी, उस वक्त भगवान ने सबसे खूबसूरत देश भारत को बनाया था। जब भगवान ने भारत को बनाया तो उन्होंने भारत में सबसे खूबसूरत जगह गोवा को बनाया था। गोवा न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगह है। इसलिए पूरी दुनिया से पर्यटक गोवा देखने के लिए आते हैं। अपनी खूबसूरती के लिए गोवा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले 13 साल भाजपा की सरकार है और अब गोवा पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध है। आज पूरी दुनिया में गोवा आरपोरा घटना के लिए प्रसिद्ध है।
गोवा पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। लेकिन बीजेपी ने 13 साल में गोवा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है।— AAP (@AamAadmiParty) December 12, 2025
बीजेपी ने स्कूल-अस्पताल, सड़कें कुछ नहीं बनाया, सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रष्टाचार किया है।
-@ArvindKejriwal pic.twitter.com/R49ogXxHNJ
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 13 साल में भाजपा ने गोवा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। पिछले 13 साल से भाजपा गोवा को चूस रही है। गोवा की जनता ने भाजपा को खूब वोट देकर जिताया, लेकिन बदले में भाजपा की सरकार ने जनता को सिर्फ भ्रष्टाचार, गुंडराज दिया। भाजपा की सरकार ने न तो बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, न इलाज के लिए अस्पताल बनवाए, न सड़कें बनाई।
बिजली, पानी तक नहीं दिया। इन 13 सालों में भाजपा ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। अरपोरा नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत हो गई। इसके लिए सिर्फ भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सार्वजनिक जगह पर खुलेआम अरपोरा नाइट क्लब चल रहा था। नाइट क्लब के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं था, अवैध तरीके से संचालित हो रहा था, ट्रेड लाइसेंस नहीं था, एक्साइज लाइसेंस नहीं था, बिल्डिंग परमिशन नहीं थी। बिना बिल्डिंग परमिशन के क्लब को बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे मिल गया?
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक साल पहले ही स्थानीय पंचायत ने नाइट क्लब को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी नाइट क्लब चल रहा था, क्योंकि नाइट क्लब वाले भाजपा सरकार को हफ्ता पहुंचाते थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि सीएम प्रमोद सावंत को पता नहीं था कि आरपोरा जैसा अवैध नाइट क्लब चल रहा है। उनको पता था। लेकिन मुख्यमंत्री अफसरों, विधायकों, मत्रियों को भी पैसे देते थे। प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है। आरपोरा जैसे न जाने कितने नाइट क्लब अवैध रूप से पूरे गोवा में चल रहे हैं, जहां कल को किसी और परिवार के सदस्य की मौत हो सकती है। यह हफ्ता वसूली सरकार है, जो गोवा के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज गोवा के अंदर पैसे के दम पर हर तरह की अवैध गतिविधि हो सकती है। भाजपा की भ्रष्ट सरकार में पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं। नाइट क्लब के मालिकों को रातों-रात देश छोड़कर भगा दिया गया। लेकिन अगर आप छोटे कारोबारी या दुकानदार हैं और आपको बिजली-पानी के कनेक्शन चाहिए, जमीन की रजिस्ट्री करवानी है, बिल्डिंग प्लान पास करवानी है तो इनमें से कोई भी अनुमति बिना पैसे दिए नहीं मिल सकती है।
अरविंद केजरीवाल ने सीएम प्रमोद सावंत को चुनौती देते हुए कहा कि वह एक भी ऐसी गतिविधि बता दें जो बिना पैसे दिए हो सकती है। प्रमोद सावंत की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। अरपोरा घटना के लिए सीएम प्रमोद सावंत को गोवा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही, सभी प्रतिष्ठानों के अंदर सुरक्षा के मानकों को सुनिश्चित करवाना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में सड़कों की हालत बदहाल है। कुछ समय पहले भाजपा सरकार ने सेबुरा कैंपेन शुरू किया। सरकार ने घर-घर जाकर लोगों से पूछा कि क्या आप गोवा की सड़कों से खुश हैं? देश के कई राज्यों में सड़कों में गड्ढे होते हैं, लेकिन गोवा में गड्ढों में सड़क है। गोवा जैसी खराब सड़क पूरे देश में कहीं नहीं है। जबकि इन सड़कों पर भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। गोवा की पूरी आबादी 15 लाख है। इसमें से 1 लाख परिवारों ने सेपुरा कैंपेन के हस्ताक्षर किया कि उनकी सड़क खराब है, उसे ठीक कराई जाए।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है। सरकार ने अब तक 43 हजार किलोमीटर विश्वस्तरीय सड़कें बना दिया है। मैं इंजीनियर हूं, मुझे काम करना आता है, राजनीति करनी नहीं आती है। मुझसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनवा लीजिए, पानी-बिजली ठीक करवा लीजिए। दिल्ली में हमने बहुत काम किया और अब पंजाब में कर रहे हैं। हमें सिर्फ काम करना आता है, इन लोगों की तरह गंदी राजनीति करनी नहीं आती है। गोवा में भी हो सकता है, लेकिन इनकी नीयत खराब है। सेबुरा कैंपेन के दौरान कुछ लोग हस्ताक्षर करने से भी डर रहे थे, जबकि उनकी सड़कें खराब हैं। उनका कहना था कि स्थानीय विधायक उन्हे ंमारेगा। हमारे परिवार को धमकाएगा। भाजपा की सरकार में लोगों को सड़क खराब है, यह बताने में भी डर लगता है।
अरविंद केजरीवाल ने आज पूरे गुजरात में इनका गुंडाराज चल रहा है। लोगों को धमकाया जा रहा है। एक दिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर हस्ताक्षर करा रहे थे तो स्थानीय भाजपा विधायक के गुंडों ने उनको धमकी दी। लेकिन ‘‘आप’’ के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। अगले दिन हमारे सारे नेता वहां पहुंचे और सबका हस्ताक्षर कराया। भाजपा के गुंडाराज के खिला गोवा की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जनता जितना डरेगी, ये लोग उतना ही डराएंगे। हमारे एक जिला पंचायत के प्रत्याशी ने सड़क पर खड़े होकर एक महिला से बात कर ली तो स्थानीय विधायक ने उस महिला के पति को फोन कर धमकाया कि उसे सरकारी नौकरी से निकाल देगा। गोवा, गोवा की जनता का है। कब तक डर-डर कर जिएंगे। इस गुंडाराज के खिलाफ गोवा की जनता को आवाज उठानी पड़ेगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो ईमानदार और सरीफों की पार्टी है, जो विकास करती है। पिछली बार आम आदमी पार्टी के दो विधायक बेंजी और क्रू शिल्वा जीते थे। हमारे दोनों विधायकों या इनके स्टाफ ने किसी काम के लिए एक पैसा किसी से नहीं लिया है। दोनों विधायकों ने विधायक फंड समेत अन्य फंड से अपने निर्वाचन क्षेत्र में ढेरों काम करवाए। कोई ठेकेदार नहीं कह सकता है कि इन दोनों ने उनसे कभी कमीशन मांगा हो। हमारे दोनों विधायक कट्टर ईमानदार हैं। गोवा में प्रसिद्ध है कि अगर कोई विधायक बन जाए तो पांच साल में उसकी गोठियां, कार, जमीनें बन जाती है। मैं चुनौती देता हूं कि कोई यह नहीं कह सकता है कि हमारे विधायकों ने किसी को धमकी दी हो। दोनों विधायकों ने अपने कार्यालय में क्लीनिक खोले हुए हैं। जहां फ्री में दवाइयां मिलती है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन दोनों क्लीनिकों में 2500 से अधिक मरीज आते हैं। अब आम आदमी पार्टी गोवा के सभी विधानसभा में क्लीनिक खोलेगी। गोवा में आम आदमी पार्टी की अभी सरकार भी नहीं है। यह काम तो भाजपा वालों को करना चाहिए था। बिना सरकार के आम आदमी पार्टी जनता की सेवा कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे तो ये जनता की सेवा करेंगे, लेकिन भाजपा को वोट देंगे तो वो लूटते रहेंगे और गुंडाराज भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में 93 फीसद आबादी को 24 घंटा और फ्री बिजली मिलती है। क्योंकि पंजाब में हमने भ्रष्टाचार खत्म करके सरकार का पैसा बचाया और उसी पैसे से जनता को सुविधाएं दी। दूसरी तरफ, भाजपा सरकार ने गोवा में बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं और हजारों रुपए बिल आ रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में बहुत बेरोजगारी है। युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। गोवा सरकार में बिना सिफारिश और पैसे दिए कोई नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन पंजाब में मिल सकती है। पिछले तीन साल में ‘‘आप’’ की सरकार ने पंजाब में 55 हजार युवाओं को बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के नौकरी दी है। अगर गोवा में भी ईमानदार सरकार हो तो बहुत काम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गोवा के सेलवोना में कोयले की सेट्टी बन रही है। जनता इसका विरोध कर रही है, क्योंकि कोयले की सेट्टी होगी तो प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। कोल सेट्टी से गोवा को कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग बड़े-बड़े कारपोरेट के साथ मिले हुए हैं। इससे अडानी जैसे लोगों को फायदा होगा। कोल सेट्टी से गोवा के हिस्से में प्रदूषण आएगा और मुनाफा अडानी के हिस्से में आएगा। इसलिए सीएम प्रमोद सावंत को चुनना पड़ेगा कि वह अडानी के साथ हैं या गोवा के लोगों के साथ हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। ‘‘आप’’ क्रांति है। विधानसभा चुनाव में गोवा की जनता ने ‘‘आप’’ को दो विधायक देकर अच्छी शुरूआत दी थी। मुझे उम्मीद है कि यह जिला पंचायत 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव की शुरूआत है। मेरी अपील है कि अगर आप ईमानदार सरकार, विकास चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें और अगर भ्रष्टाचार, गुंडाराज और धमकी चाहते हैं तो भाजपा को वोट दें। गोवा के बेहतर भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करें।
इससे पहले, अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी चालकों से संवाद के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी आम आदमी और गरीबों की पार्टी है। इसलिए हम आपकी परवाह करते हैं। मुझे पता है कि टैक्सी चालकों की कई समस्याएं हैं। वेन्जी वीएगास अकेले विधायक हैं जो विधानसभा में टैक्सी चालकों की आवाज उठाते हैं। जब तक हम सत्ता में नहीं आ जाते, हम टैक्सी चालकों के मुद्दों को उठाते रहेंगे और जब हम सत्ता में आएंगे, तो हम व्यवस्था बदलेंगे। अब तक की सभी सरकारों ने ऐसा सिस्टम बनाया, जिसमें आम आदमी को परेशान किया गया और उसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया। हम सिस्टम को इस तरह बदलेंगे कि जो लोग ईमानदारी से रोजी-रोटी कमाना चाहते हैं, वे ईमानदारी से कमा सकें और आपको अपना काम करने के लिए कोई गलत तरीका न अपनाना पड़े। हम आकर नीतियां बदलेंगे। हमें गोवा की संस्कृति को बचाना है। ये टैक्सी स्टैंड मूल रूप से गोवा की संस्कृति का हिस्सा हैं और सभी टैक्सी चालक गोवा पर्यटन के एंबेसडर हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति गोवा में उतरता है, वह सबसे पहले टैक्सी चालक से ही मिलता है।
वहीं, गोवा प्रभारी आतिशी ने कहा कि पिछले 10-15 दिनों में गोवा के लोगों ने देखा है कि जो लोग गठबंधन की बातें कर रहे थे, वे एक मेज पर बैठकर यह भी तय नहीं कर पाए कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और आखिरी दिन तक सिर्फ बयानबाजी करते रहे। वे अब दोस्ताना मुकाबले की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग साथ बैठकर यह तय नहीं कर सकते कि वे चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो क्या वे एक विश्वसनीय विकल्प बन पाएंगे और क्या वे जनता के हित में सरकार चला पाएंगे?
आतिशी ने कहा कि वे अभी इतना लड़ रहे हैं और हर दिन लड़ रहे हैं, मैं हर दिन खबरें देख रही हूं जिसमें कहा जाता है कि आज फैसला करेंगे, आज शाम को फैसला करेंगे या कल सुबह करेंगे। हर दिन गोवा के लोग अखबार खोलकर सोचते थे कि शायद कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर ये पार्टियां गोवा के लोगों के मुद्दों और विश्वसनीय शासन देने में दिलचस्पी रखतीं, तो वे कर चुकी होतीं। लेकिन वे सिर्फ सीटों को लेकर लड़ रही थीं।
आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा के साथ-साथ भ्रष्टाचार और गुंडाराज को भी हराना चाहती है और मुझे नहीं लगता कि इस तथाकथित दोस्ताना मुकाबले वाले गठबंधन में वास्तव में ऐसा करने की क्षमता है। इसके लिए गोवा के लोगों को एक साथ आना होगा और अगर गोवा के लोग एक साथ आ जाएं तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकती है।
उधर, बेनालिम से “आप” विधायक वेन्जी वीएगास ने बताया कि स्कूल जाते समय एक बच्चे के रूप में भी मैंने गोवा के टैक्सी चालकों के संघर्षों को देखा था और आज भी वही समस्याएं बरकरार हैं। यह दर्शाता है कि कैसे भाजपा ने वर्षों से जानबूझकर इस समुदाय की उपेक्षा की है। “आप” गोवा के टैक्सी परिवारों के लिए वास्तविक और लंबे समय से लंबित समाधान लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।