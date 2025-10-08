भारत दौरे पर ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने बुधवार को कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाले अवसर बेजोड़ होंगे। भारत के साथ यह समझौता आर्थिक वृद्धि का लांचपैड है। वह चाहते हैं कि भारत के साथ यह व्यापार समझौता यथाशीघ्र मानवीय रूप से संभव बनाया जाए।ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहली भारत यात्रा पर स्टार्मर बुधवार सुबह मुंबई पहुंचे।

दो दिवसीय इस यात्रा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया है जिनमें रोल्स रायस, ब्रिटिश टेलीकाम, डियाजियो, लंदन स्टाक एक्सचेंज और ब्रिटिश एयरवेज जैसी प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारी, उद्योगपति और विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पीएम मोदी होगी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी गुरुवार को मुलाकात होगी और दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा करेंगे। स्टार्मर ने कहा, ''हमने जुलाई में भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता किया था, जो किसी भी देश के साथ किया गया सर्वश्रेष्ठ समझौता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आर्थिक वृद्धि का लांचपैड है। भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उसके साथ व्यापार तेज व सस्ता होने वाला है, इससे उत्पन्न अवसर बेजोड़ होंगे।''

स्टार्मर ने कहा कि भारत में विकास का मतलब ब्रिटिश लोगों के लिए अपने देश में ज्यादा विकल्प, स्थिरता और रोजगार हैं। स्टार्मर की भारत यात्रा पर एक ब्रिटिश बयान में कहा गया है कि वह ब्रिटेन-भारत व्यापार समझौते से मिली गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में ब्रिटिश व्यवसायों के लिए पहुंच सुनिश्चित करेगा।

मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक गति को बढ़ावा देगा ब्रिटिश एयरवेज के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीन डायल ने कहा, ''भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक गति को बढ़ावा देगा। उत्तरी अटलांटिक में किसी भी यूरोपीय कैरियर का सबसे बड़ा नेटवर्क प्रदान करने वाली एयरलाइन के रूप में, हम भारत को अमेरिका और उसके बाहर भी जोड़ने में मदद करते हैं।''

बयान के अनुसार, मुंबई के अलावा मैनचेस्टर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए भी सीधी उड़ान शुरू होगी। यह लंदन के बाहर ब्रिटेन का एकमात्र हवाई अड्डा होगा, जो दोनों शहरों से जुड़ा होगा। गौरतलब है कि जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा के दौरान इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे बाजार में पहुंच बढ़ेगी, शुल्क कम होंगे और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा।

यशराज फिल्म का किया दौरा स्टार्मर ने मुंबई में यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) स्टूडियो का दौरा किया। उनके साथ ब्रिटेन के फिल्म उद्योग का एक प्रतिनिधिमंडल भी था, जिनमें ब्रिटिश फिल्म संस्थान, ब्रिटिश फिल्म आयोग, पाइनवुड स्टूडियो, एल्स्ट्री स्टूडियो और सिविक स्टूडियो के प्रतिनिधि शामिल थे। वहां उन्होंने कई भारतीय फिल्म निर्माताओं से मुलाकात की भी। स्टार्मर ने घोषणा की कि अगले वर्ष से वाईआरएफ सहित प्रमुख भारतीय प्रोडक्शन हाउस ब्रिटेन में विभिन्न स्थानों पर फिल्में बनाएंगे। इससे ब्रिटेन में तीन हजार से अधिक रोजगार का सृजन होगा और आर्थिकी को मजबूती मिलेगी।

फुटबाल खिलाड़ी ओवेन के साथ फुटबाल खिलाडि़यों से मुलाकात स्टार्मर और दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी माइकल ओवेन ने मुंबई के कूपरेज फुटबाल ग्राउंड का भी दौरा किया। प्रीमियर लीग कम्युनिटी शोकेस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवा भारतीय फुटबाल खिलाडि़यों और कुछ कोचों से बातचीत की। स्टार्मर ने बंद कमरे में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आक्सफोर्ड फाउंडेशन के युवा खिलाडि़यों से भी मुलाकात की।