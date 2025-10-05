CG News: कवर्धा में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 4 की मौत; 5 घायल

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में चिल्फी थाना क्षेत्र के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की जान चली गई और पांच घायल हो गए। अकलघरिया के पास सवारी से भरी एक महिंद्रा बोलेरो और ट्रक की टक्कर हो गई जिसमें दो लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घायलों का इलाज चल रहा है।

कवर्धा में भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- जेएनएन)