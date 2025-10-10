Karwa Chauth 2025 Live: करवा चौथ का व्रत आज, पढ़ें पूजा की विधि से लेकर चांद को अर्घ्य देने का मुहूर्त
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Karwa Chauth 2025 Shubh Muhrat: भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। आज देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस त्योहार का अहम महत्व है। करवा चौथ विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला महत्वपूर्ण व्रत है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। रात में महिलाएं विधिवत पूजन करती हैं और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। इस त्योहार से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस लाइव अपडेट में बने रहिए
मार्केट में बढ़ी रौनक
करवा चौथ व्रत को लेकर बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खरीदारी करने के लिए लोगों का हूजुम सुबह से ही बाजार में नजर आ रहा है।
करवा चौथ पर शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचाग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ऐसे में बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो चुकी है। वहीं, चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्तूबर को शाम 7 बजकर 38 मिनट पर हो रहा है। आज करवा चौथ के पूजन के लिए केवल एक ही शुभ मुहूर्त मिलेगा जो शाम 5 बजकर 57 मिनट से शाम 7 बजकर 11 मिनट तक रहेगा।
करवा चौथ का व्रत आज
देश भर में महिलाएं आज करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। अपनी पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं। ये व्रत काफी कठिन माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होकर ये व्रत चांद निकलने तक रखा जाता है। करवा चौथ को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है।