Karur Stampede: 'विजय को आरोपी बनाया जाए', मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और तमिलनाडु सरकार को भेजा नोटिस 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग, तमिलनाडु सरकार और राज्य के टॉप पुलिस अफसरों को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में करूर भगदड़ मामले में FIR बदलने और अभिनेता से नेता बने विजय को आरोपी बनाने की मांग की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

याचिका में राजनीतिक रैलियों में बच्चों को शामिल करने पर रोक लगाने और राजनीतिक सभाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। पीठ ने क्या कहा? चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुलमुरुगन की बेंच ने निर्देश दिया कि इस याचिका को राजनीतिक रोड शो के लिए गाइडलाइन की मांग करने वाली ऐसी ही याचिकाओं के साथ लिस्ट किया जाए। बेंच ने कहा कि ऐसी सभी याचिकाओं पर करूर हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर गठित एक स्पेशल डिवीजन एक साथ सुनवाई करेगा।

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि एक्टर विजय की TVK रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी की मान्यता रद्द करने की अर्जी नहीं बनती। याचिका में क्या मांग की गई? मदुरै के वकील सी सेल्वाकुमार की फाइल की गई पिटीशन में करूर टाउन पुलिस को विजय और दूसरे ऑर्गनाइजर के खिलाफ IPC सेक्शन 304A, 336-338, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 और 83 और चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) एक्ट के सेक्शन 3 जैसी सख्त सजा वाली धाराएं लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

पिटीशनर ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने जानबूझकर विजय का नाम नहीं लिया और हल्की धाराएं लगाईं, ताकि आरोपी "कानून के चंगुल से बच जाए।" पिटीशन में कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की गई है कि तमिलनाडु के डीजीपी को केस के निपटारे तक किसी भी राजनीतिक रैली या रोड शो की परमिशन देने से रोका जाए और चुनाव आयोग को पॉलिटिकल इवेंट्स में महिलाओं और नाबालिगों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए।