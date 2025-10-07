करूर भगदड़ हादसे की होगी CBI जांच? भाजपा नेता की याचिका पर 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुई भगदड़ की सीबीआई जांच की याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई। यह भगदड़ अभिनेता और टीवीके के संस्थापक विजय जोसेफ की राजनीतिक रैली में हुई, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मंगलवार को भाजपा नेता उमा आनंदन की अपील पर गौर किया जिसमें उन्होंने इस हादसे की सीबीआई जांच की मांग की थी।

एक वकील ने पीठ को बताया, ''सीबीआइ जांच की याचिका को खारिज कर दिया गया है, जबकि एक एकल न्यायाधीश ने कहा कि वह जांच से संतुष्ट नहीं हैं।'' मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करें।''



इस बीच, विजय ने करूर हादसे के आठ दिनों बाद पीडि़तों के परिवारों से व्हाट्सएप वीडियो काल के जरिये संपर्क करना शुरू किया है। एक प्रभावित परिवार ने बताया कि टीवीके के प्रमुख ने छह अक्टूबर की शाम को व्यक्तिगत रूप से फोन करके कुछ पीडि़त परिवारों से बात की है। टीवीके के एक स्त्रोत ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि विजय करूर का दौरा करेंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने पार्टी सदस्यों से प्रभावित परिवारों से संपर्क करने को कहा है।