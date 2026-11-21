डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के एक अस्पताल में मोबाइल चोरी के शक में घिरे व्यक्ति पर अब यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है।

शुक्रवार की रात हावेरी जिला अस्पताल में फर्श पर सोई हुई एक महिला अटेंडेंट के साथ हुई घटना का सीसीटीवी सामने आया है।

महिला ने आरोपी को जड़े थप्पड़

फुटेज के अनुसार आरोपी ने महिला का कंबल खींचा और उसे गलत तरीके से छुआ। महिला तुरंत जाग गई, उसने शोर मचाया और आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया।

तब तक वहां मौजूद अन्य लोग भी जाग गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। जब आरोपी वार्ड से भागने की कोशिश कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि, वह किसी तरह उन्हें धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब रहा।