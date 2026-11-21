बेंगलुरु के अस्पताल में सो रही महिला से छेड़छाड़ की घटना कैमरे में कैद, पीड़िता ने आरोपी को जड़ा थप्पड़
कर्नाटक के हावेरी जिला अस्पताल में मोबाइल चोरी के संदिग्ध व्यक्ति ने एक महिला अटेंडेंट का यौन उत्पीड़न किया।
HighLights
संदिग्ध ने हावेरी अस्पताल में महिला अटेंडेंट का उत्पीड़न किया
सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की करतूत साफ कैद हुई
आरोपी मोबाइल चोर भी था, घटना के बाद भाग निकला
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के एक अस्पताल में मोबाइल चोरी के शक में घिरे व्यक्ति पर अब यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है।
शुक्रवार की रात हावेरी जिला अस्पताल में फर्श पर सोई हुई एक महिला अटेंडेंट के साथ हुई घटना का सीसीटीवी सामने आया है।
महिला ने आरोपी को जड़े थप्पड़
फुटेज के अनुसार आरोपी ने महिला का कंबल खींचा और उसे गलत तरीके से छुआ। महिला तुरंत जाग गई, उसने शोर मचाया और आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया।
तब तक वहां मौजूद अन्य लोग भी जाग गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। जब आरोपी वार्ड से भागने की कोशिश कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि, वह किसी तरह उन्हें धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब रहा।
10 मोबाइल चोरी करने का आरोप
यह अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर रात करीब 2 बजे वार्ड में घुस आया था। उस पर पिछले हफ्ते अस्पताल से कम से कम 10 मोबाइल फोन चुराने का भी शक है।
ताजा घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोग जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था, ख़ासकर रात के समय की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि आरोपियों की पहचान की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।