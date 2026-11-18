डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु के गिरीनगर इलाके के वीरभद्रनगर में कबाड़ का काम करने वाले एक व्यक्ति सड़क किनारे झुलसी हालत में मिला।

न्यूज एजेंसी PTI को जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की पहचान सैयद एच के रूप में हुई है। यह घटना गिरिनगर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे स्थानीय लोगों ने उसे सड़क किनारे देखा, उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे।