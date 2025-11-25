Language
    कर्नाटक में सड़क दुर्घटना, सीनियर IAS अधिकारी महंतेश बिलागी की मौत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:37 PM (IST)

    कर्नाटक में एक भीषण सड़क हादसे में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी महंतेश बिलागी का निधन हो गया। यह दुर्घटना कलबुर्गी जिले में हुई, जब उनकी कार विजयपुरा से कलबुर्गी जा रही थी। महंतेश बिलागी कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी थे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त कार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में आज एक बड़े सड़क हादसे में एक सीनियर आईएएस अधिकारी के साथ-साथ दो अन्य लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कलबुर्गी जिले के जेवरगी तालुक में गौनाहल्ली के पास तब हुआ जब अधिकारी महंतेश बिलागी एक इनोवा कार में विजयपुरा से कलबुर्गी जा रहे थे।

    बिलागी कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) के तौर पर काम कर रहे थे। इससे पहले, वह बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) के एमडी थे।

    डॉक्टरों की कोशिशों के बाद भी नहीं बची जान

    दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें कलबुर्गी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। तस्वीरों में दुर्घटनाग्रस्त कार दिख रही है, जिस पर बड़े-बड़े डेंट और टूटी हुई विंडशील्ड है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है।

