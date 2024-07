Karnataka: कर्नाटक में सरकारी अधिकारी और इंजीनियरों के ठिकानों पर छापेमारी, आय के अज्ञात सोर्स से जुड़ा है मामला

आईएएनएस, बेंगलुरु। कर्नाटक लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुक्रवार को राज्यभर में करीब 12 अधिकारियों के आवास, कार्यालय और अन्य संपत्तियों समेत 55 जगहों पर छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक, बेंगलुरु शहर में छह, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में दो, शिवमोग्गा में दो और यादगिरी और तुमकुरु में एक-एक स्थान पर लोकायुक्त की छापेमारी चल रही है।

लोकायुक्त अधिकारियों ने अधिकारियों की संपत्तियों की तलाशी शुरू की है। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के निदेशक की बेंगलुरु के नगराहभावी इलाके में कम से कम सात संपत्तियों, बेंगलुरु के बनशंकरी में उनके घर और तुमकुरु के चिक्कनायकनहल्ली और रंगनाथपुरा में उनके फार्महाउस की तलाशी ली गई है।

