Karnataka: प्रवीण हत्या मामले में NIA ने आरोपी के घर चिपकाया नोटिस, 18 अगस्त तक सरेंडर करने के लिए दिया समय

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उप्पिनंगडी में भाजयुमो के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहा है। एनआईए ने हत्याकांड में से एक एक आरोपी ए मसूद के घर का दौरा किया और उसके घर पर अदालत का नोटिस चिपकाया है। एनआईए ने नोटिस में 18 अगस्त से पहले सरेंडर करने के लिए कहा है। आरोपी ए मसूद फरार चल रहा है।

प्रवीण हत्या मामले में NIA ने आरोपी के घर चिपकाया नोटिस।

Your browser does not support the audio element.

मंगलुरु, पीटीआई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उप्पिनंगडी में भाजयुमो के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहा है। एनआईए ने हत्याकांड में से एक एक आरोपी ए मसूद के घर का दौरा किया और उसके घर पर अदालत का नोटिस चिपकाया है। 18 अगस्त तक सरेंडर करने के लिए दिया समय एनआईए ने नोटिस में 18 अगस्त से पहले सरेंडर करने के लिए कहा है। आरोपी ए मसूद फरार चल रहा है। एनआईए अधिकारियों ने कहा कि अगर मसूद ने तय समय सीमा के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया, तो उसका घर कुर्क कर लिया जाएगा। मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों के आत्मसमर्पण के लिए नई समय सीमा जारी करने के बाद शनिवार को सुलिया में अधिकारियों ने इसी तरह की घोषणा की। अधिकारियों ने नेक्किलाडी गांव के बस स्टैंड पर अदालत का नोटिस भी चिपकाया। पहले की समय सीमा खत्म बता दें कि मसूद प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का नेता था और उसे हत्या के मामले में पांचवें आरोपी बनाया गया है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि उप्पिनंगडी पुलिस कर्मियों ने मसूद के घर और बस स्टैंड पर नोटिस चिपकाने में एनआईए अधिकारियों की सहायता की। एनआईए ने पहले पांचों आरोपियों के लिए आत्मसमर्पण करने या उनकी संपत्ति जब्त करने का सामना करने के लिए 28 जून की समय सीमा तय की थी। 18 अगस्त की नई समय सीमा दो दिन पहले जारी की गई थी।

Edited By: Devshanker Chovdhary