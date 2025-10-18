RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर नप गए पंचायत अधिकारी, भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में एक पंचायत अधिकारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यक्रम में शामिल होना भारी पड़ गया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अधिकारी के खिलाफ पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया।

दरअसल, पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार केपी 12 अक्टूबर को आरएसएस की वर्दी पहनकर आरएसएस शताब्दी समारोह में भाग लेने पहुंचे। जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया। यह घटना कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर इस संगठन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम लाने के कुछ दिनों बाद हुई है। इस कार्रवाई की निंदा करते हुए भाजपा ने कांग्रेस की "विकृत और हिंदू-विरोधी मानसिकता" की निंदा की है।

क्या है पूरा मामला रायचूर जिले के सिरवार तालुक के पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार केपी 12 अक्टूबर को लिंगसुगुर में आरएसएस की वर्दी पहनकर और एक छड़ी के साथ उनके रूट मार्च में शामिल हुए थे। इसके चलते उन्हें शुक्रवार को ग्रामीण विकास और पंचायत राज (आरडीपीआर) विभाग ने आरएसएस शताब्दी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निलंबित कर दिया।

अधिकारी ने जारी किया निलंबन आदेश एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, आईएएस अधिकारी अरुंधति चंद्रशेखर द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि उनके कार्यों ने सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया है, जिनमें राजनीतिक तटस्थता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और अधिकारी अगली सूचना तक जीवन निर्वाह भत्ते के साथ निलंबित रहेगी।

नियमों का उल्लंघन पंचायत अधिकारी के निलंबन आदेश में कहा गया है कि अधिकारी ने कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 के नियम 3 का उल्लंघन किया है, जो सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक तटस्थता, अखंडता और अपने पद के अनुरूप आचरण बनाए रखने का आदेश देता है। साथ ही कहा गया है कि उनके कार्य एक लोक सेवक से अपेक्षित मानकों के अनुरूप भी नहीं थे।