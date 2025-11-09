'बस बहुत हो गया....', बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कैदियों के फोन इस्तेमाल करने पर भड़के गृह मंत्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन और टीवी-रेडियो के इस्तेमाल पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इस संबंध में उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) बी दयानंद से रिपोर्ट मांगी है। दयानंद को 31 जुलाई को ही जेल प्रमुख बनाया गया था।

गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, 'मैं इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हो गया। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। वो स्टाफ कम होने का दावा करते हैं, लेकिन जो स्टाफ हैं, कम से कम उन्हें तो ठीक से काम करना चाहिए। अगर अंदर ही टीवी और मोबाइल लाया जा रहा है, तो जेल किस काम की है। हमने सीसीटीवी और जैमर को मंजूरी दे दी है।'

वीडियो आने के बाद जांच का आश्वासन परमेश्वर ने कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और एक रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। दरअसल कल एक वीडियो सामने आया था, जिसमें आईएसआईएस का एक रिक्रूटर जुहैब हमीद शकील मन्ना जेल के अंदर फोन चला रहा था और चाय का आनंद ले रहा था। उसके बैकग्राउंड में रेडियो या टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी।

एक अन्य वीडियो में 18 रेप और हत्या के मामलों में नामजद उमेश रेड्डी दो एंड्राइड फोन और एक कीपैड फोन का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी बैरक में एक टीवी भी रखा हुआ था। रेड्डी को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2022 में उनसे बीमार होने का दावा करते हुए क्षमादान की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को 30 साल के कारावास में बदल दिया था।

नया वीडियो भी आया सामने उनके अलावा एक अन्य कैदी तरुण राजू भी जेल के अंदर फोन का इस्तेमाल करते और खाना बनाते हुए दिखाया गया था। वीडियो सामने आने के बाद सीएम सिद्दरमैया ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद जेल विभाग ने जांच भी शुरू कर दी थी। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।