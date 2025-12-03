शराब, ड्रग्स और अफेयर: गवर्नर के पोते की पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रतलाम स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में पहुंची भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र गेहलोत की पुत्रवधू व कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गेहलोत की पौत्रवधू दिव्या गेहलोत ने दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है।

दिव्या ने अपने पति नागदा जंक्शन निवासी देवेंद्र गेहलोत, ससुर जितेंद्र गेहलोत, देवर विशाल गेहलोत व दादी सास अनिता पत्नी थावरचंद गेहलोत पर दहेज की मांग करते हुए मारपीट, गाली-गलौज करने, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

आरोप है कि उन्हें पिछले काफी दिनों से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कई बार घर से निकाल दिया गया। दबाव बनाने के लिए उनकी चार वर्षीय पुत्री को अपने पास रख लिया है। दिव्या ने शिकायत में बताया कि 29 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में रतलाम में शादी हुई थी, तब पति के शराब की लत व अन्य जानकारी छिपाई गई। दहेज के लिए प्रताड़ित कर 50 लाख रुपये मांगे गए।