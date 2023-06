Bitcoin scam: कर्नाटक सरकार कराएगी बिटकाइन घोटाले की जांच, CID को सौंपा जा सकता है मामला

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को कहा कि पिछली भाजपा सरकार में हुए बिटकाइन घोटाले की गहन जांच कराई जाएगी। गृहमंत्री डा. परमेश्वरा ने इशारा किया कि मामला आपराधिक जांच विभाग (सीआइडी) को सौंपे जाने की संभावना है। बिटकाइन मामले में उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए हमने कहा था कि सत्ता में आने पर हम मामले की जांच कराएंगे।

कर्नाटक सरकार कराएगी बिटकाइन घोटाले की जांच। फाइल फोटो।

बेंगलुरु, पीटीआई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को कहा कि पिछली भाजपा सरकार में हुए बिटकाइन घोटाले की गहन जांच कराई जाएगी। राज्य के हासन शहर में मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सिद्दरमैया ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में हुए बिटकाइन घोटाले समेत सभी अनियमितताओं एवं घोटालों की जांच कराई जाएगी। सीआईडी को सौंपा जा सकता है मामला गृहमंत्री डा. परमेश्वरा ने इशारा किया कि मामला आपराधिक जांच विभाग (सीआइडी) को सौंपे जाने की संभावना है। आरोप लगाया कि भाजपा ने मामले को बंद करने की कोशिश की लेकिन कांग्रेस सरकार इसकी जांच कराएगी। बिटकाइन मामले में उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए हमने कहा था कि सत्ता में आने पर हम मामले की जांच कराएंगे। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने डीजीपी को लिखा पत्र उन्होंने यह भी कह कि बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस केस को जांच के लिए सीआइडी को सौंपने की सिफारिश की है। पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने कहा कि संदेह था कि इस केस में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क शामिल है। उन्होंने बताया कि एक स्तर की जांच पूरी हो चुकी है और कुछ और नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच की आवश्कता थी। इसमें हैकर्स शामिल थे, जिन्होंने कुशलता से इसे हैक किया था।

