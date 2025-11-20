कुत्ते के काटने से हुई मौत तो 5 लाख रुपये देगी राज्य सरकार, जख्मी होने पर भी मिलेगा पैसा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने आवारा कुत्तों द्वारा लोगों और छोटे बच्चों को काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच मुआवजा राशि देने का एलान किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कर्नाटक सरकार के आदेश के अनुसार, कुत्ते के काटने पर अगर किसी की मौत होती है तो पीड़ित परिवार को राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, कुत्ते काटने से जख्मी होने वाले को 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

घायलों को मिलेगा 5,000 कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों से हुई गैर-जानलेवा चोटों के लिए भी मुआवजे की जानकारी दी है। स्किन पर छेद, छेद और कट के साथ गहरे काले निशान या आवारा कुत्तों द्वारा कई बार काटने के मामलों में कुल 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस रकम में से 3,500 रुपये सीधे पीड़ित को दिए जाएंगे, और 1,500 रुपये इलाज से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को दिए जाएंगे।

पी चिदंबरम ने जताई चिंता इस बीच, कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने बुधवार को तमिलनाडु में कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या में खतरनाक बढ़ोतरी पर चिंता जताई। डेटा का हवाला देते हुए, चिदंबरम ने कहा कि राज्य में अकेले इस साल कुत्तों के काटने के लगभग 5.25 लाख मामले और रेबीज से 28 मौतें दर्ज की गई हैं।

एक्स पर किए एक पोस्ट में चिदंबरम ने एक अखबार रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इस साल (अब तक) कुत्तों के काटने के 5,25,000 मामले और रेबीज़ से 28 मौतें दर्ज की गईं। पोस्ट में आगे लिखा था, "कुत्तों से प्यार करने वालों की चिंताएं सही हैं लेकिन उन्हें खतरनाक डेटा पर भी विचार करना चाहिए। कुत्तों से प्यार करने वाला होना आवारा कुत्तों को अलग करने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें वैक्सीन लगाने का समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है।"