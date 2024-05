Video: पैसों को लेकर दो समूहों के बीच भिड़ंत, एक कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर; लाठी से शख्स को जमकर पीटा

बता दें कि जिस सड़क पर यह झगड़ा हो रहा था, उसके पास एक ऊंची इमारत के निवासी ने अपने मोबाइल फोन में घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो में दो मारुति स्विफ्ट कारें दिखाई दे रही हैं। एक कार ने तेजी से पीछे की ओर मुड़कर दूसरी कार के बोनट पर टक्कर मारी जिससे काला धुआं निकलने लगा। जल्द ही, दोनों कारों में से लोग बाहर निकले और मारपीट करने लगे। झगड़े के दौरान, एक कार ने लाठी पकड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह जमीन पर गिर गया, जहां वह घायल हो गया।

Very bad state of affairs



Gang War at Udupi



Incident happened recently late night, 2 groups fought on Udupi Manipal Highway near Kunjibettu



Where is the younger generation heading ???



Stringent action should be taken against all these culprits pic.twitter.com/EVAstmKumR— Dr Durgaprasad Hegde (@DpHegde) May 25, 2024