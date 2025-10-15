कर्नाटक में अशांति फैलाने वाले संगठनों पर कसेगी नकेल, सीएम सिद्दरमैया की चेतावनी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने राज्य में अशांति फैलाने वाले संगठनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सरकार ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखेगी जो समाज में वैमनस्य फैलाते हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), बल्कि स्कूलों, सार्वजनिक परिसरों या पार्कों में अशांति फैलाने वाले किसी भी संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी इस संबंध में पड़ोसी राज्य तमिलनाडु द्वारा उठाए गए कदमों का अध्ययन कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध के संबंध में तमिलनाडु की कार्रवाई की जांच करने का निर्देश दिया है।
सिद्दरमैया ने एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा, ''न केवल आरएसएस, बल्कि किसी भी संगठन को स्कूलों, सार्वजनिक परिसरों और पार्कों में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो। तमिलनाडु ने इस संबंध में कदम उठाए हैं। हम तमिलनाडु द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं।''
प्रियांक खरगे की अपील के बाद सिद्दरमैया की टिप्पणी
यह टिप्पणी हाल ही में कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे की उस अपील के बाद आई है जिसमें उन्होंने सिद्दरमैया से राज्य भर के सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक परिसरों में आरएसएस की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी गतिविधियां भारत की एकता और संविधान की भावना के विपरीत हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक ने चार अक्टूबर को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि आरएसएस सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी अपनी शाखाएं चला रहा है, जहां ''नारे लगाए जाते हैं और बच्चों और युवाओं के मन में नकारात्मक विचार भरे जाते हैं।''
प्रियांक ने जारी किया वीडियो
प्रियांक के वीडियो पोस्ट पर बोलेपरमेश्वर, 'धमकियों पर गंभीर' प्रियांक खरगे ने बुधवार को एक्स पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया जिसमें आरएसएस से जुड़ा होने का दावा करने वाला एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें हिंदी में अपशब्द कहते हुए सुना जा सकता है।
यह वीडियो खरगे द्वारा यह दावा करने के एक दिन बाद आया है कि सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने पर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाकर धमकी भरे काल आ रहे हैं। इस बीच, राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि धमकियों को गंभीरता से लिया जा रहा है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
