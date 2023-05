कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के चार दिन बाद ही फेरबदल, सिद्दरमैया ने वित्त समेत इन विभागों को अपने पास रखा

बेंगलुरू, एजेंसी। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के चार दिन बाद ही फेरबदल किया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने अपने पास वित्त, मंत्रिमंडल मामले, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, खुफिया और सूचना समेत उन तमाम विभागों को अपने पास रखा हैं, जिन्हें अभी तक किसी को भी आवंटित नहीं किया गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज के साथ ही आईटी और बीटी मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि एमबी पाटिल को बड़े एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग के साथ ही बुनियादी ढांचे का विकास का भी प्रभार सौंपा गया।

सिद्दरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 24 विधायकों ने शनिवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। बता दें कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सिंचाई विभाग और बेंगलुरू शहर के विकास की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं, एचके पाटिल के पास कानून और संसदीय मामले, विधान, पर्यटन और दिनेश गुंडु राव के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृष्णा बायरेगौड़ा के पास राजस्व रहेगा।

