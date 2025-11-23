तो कर्नाटक में नहीं बदलेगा नेतृत्व! खरगे से मुलाकात के बाद CM सिद्धारमैया ने तोड़ी चुप्पी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की है। शनिवार को सिद्धारमैया, खरगे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जिसके साथ ही राज्य में नेतृत्व पर छिड़ी बहस भी बंद हो गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बारे में बात करते हुए सुद्धारमैया ने बताया कि खरगे के बुलावे पर ही वो दिल्ली गए थे। शुक्रवार को वो कर्नाटक वापस लौट आए हैं। उनका कहना है कि खरगे ने सिद्धारमैया को सीएम पद पर बने रहने और राज्य के आगामी बजट की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

कांग्रेस में अंदरुनी कलह की अटकलें कर्नाटक में पिछले काफी समय से नेतृत्व बदलने की अटकलें लगाई जा रहीं थीं। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। वहीं, कई विधायकों ने कैबिनेट मंत्री बनने की भी इच्छा जताई थी, जिससे कांग्रेस के खेमें में हलचल तेज हो गई थी। हालांकि, अब सिद्धारमैया ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है।