CM सिद्दरमैया ने दो नई मेट्रो रेल परियोजनाओं का रखा प्रस्ताव, केंद्र के पास भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट

बेंगलुरु, पीटीआई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने शुक्रवार को कांग्रेस सरकार का पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु में 31,328 करोड़ रुपये की दो अलग-अलग मेट्रो रेल परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मेट्रो चरण-3 की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को 16,328 करोड़ रुपये की लागत से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी गई है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा केंद्र के पास प्रस्ताव के मुताबिक, करीब 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हेब्बल से सरजापुरा तक 37 किमी की नई मेट्रो लाइन बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है और इसके मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। मेट्रो लाइन का होगा विस्तार सीएम सिद्दरमैया ने कहा कि साल 2024 के अंत तक 27 किलोमीटर नई रेल लाइनों को बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में बैयप्पनहल्ली से कृष्णराजपुरा, केंगेरी से चैल्लाघट्टा, नागासंद्रा से मदावरा, आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक मेट्रो लाइनों का विस्तार किया जाएगा। पिछली सरकार पर किया कटाक्ष सीएम सिद्दरमैया ने इस समय पिछली भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तथाकथित डबल इंजन सरकार ने इस परियोजना को लागू करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपनगरीय रेल कई वर्षों से सिर्फ बजट घोषणा बनकर रह गई है। मालूम हो कि बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना, बेंगलुरु शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना के लिए केंद्र ने अब तक 500 करोड़ रुपये और राज्य सरकार ने 660 करोड़ जारी कर दिए हैं।

