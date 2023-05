केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मतदान के बाद कहा कि बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में और अच्छा हो। कर्नाटक में उद्योग को और बढ़ावा मिले। इसके लिए मैंने वोट डाला है। मैंने डबल इंजन सरकार के लिए वोट डाला है।

#WATCH | #KarnatakaElections | Union FM Nirmala Sitharaman, after casting her vote in Bengaluru says, "...On inflation, I am with the public that yes, there should not be a burden on them but the Opposition has no right (to speak on it). They should look at their own tenure..." pic.twitter.com/v93rwcr1P2