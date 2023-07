Kargil Vijay Diwas: हम LoC पार कर सकते थे, पार कर सकते हैं और भविष्य में जरूरत पड़ी तो पार करेंगे-रक्षा मंत्री

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Kargil Vijay Diwas 2023: देश आज 24वां 'कारगिल विजय दिवस' मना रहा है। यह खास दिन देश के वीर सपूतों को समर्पित है, जिन्होंने कई मुश्किलों को पार करते हुए 26 जुलाई, 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर भारत का तिरंगा फहराया था। कारगिल वॉर के इन्हीं वीरों की कहानी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को यह दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल दिवस पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा, हमें यह भी याद रखना चाहिए, कि कैसे युद्ध के दौरान फ्लाइट लेफ़्टिनेंट गुंजन सक्सेना और श्रीविद्या राजन दुश्मनों के खिलाफ अद्भुत साहस का परिचय दे रही थीं। उनके शौर्य ने यह संदेश दिया, कि जब बात देश की सीमाओं की सुरक्षा की आती है, तो इस देश की बेटियाँ भी किसी से कम नहीं हैं।

हमें यह भी याद रखना चाहिए, कि कैसे युद्ध के दौरान फ्लाइट लेफ़्टिनेंट गुंजन सक्सेना और श्रीविद्या राजन दुश्मनों के खिलाफ अद्भुत साहस का परिचय दे रही थीं। उनके शौर्य ने यह संदेश दिया, कि जब बात देश की सीमाओं की सुरक्षा की आती है, तो इस देश की बेटियाँ भी किसी से कम नहीं हैं: रक्षा… July 26, 2023

कारगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया जा रहा है।

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा

कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्यगाथा को सामने लाता है, जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणाशक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद! कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्यगाथा को सामने लाता है, जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणाशक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद!— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2023

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा के लिए 1999 में देश के सैनिकों ने जो वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय में 0 डिग्री से कम तापमान में हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज इसलिए लहरा रहा हैं क्योंकि 1999 में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में तिरंगा लहरा दिया था।

भारत की रक्षा के लिए 1999 में देश के सैनिकों ने जो वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय में 0 डिग्री से कम तापमान में हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की।… https://t.co/fsrOsknOiQ pic.twitter.com/JtqOk6BpUr— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 26, 2023

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उस समय अगर हमने LoC पार नहीं किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम LoC पार नहीं कर सकते थे। हम LoC पार कर सकते थे, हम LoC पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LoC पार करेंगे। मैं इसे फिर से दोहराना चाहूँगा, कि हम LoC पार कर सकते थे, हम LoC पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LoC पार करेंगे; इसका मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ।

उस समय अगर हमने LoC पार नहीं किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम LoC पार नहीं कर सकते थे। हम LoC पार कर सकते थे, हम LoC पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LoC पार करेंगे। मैं इसे फिर से दोहराना चाहूँगा, कि हम LoC पार कर सकते थे, हम LoC पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) July 26, 2023

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाले वाले जवानों की याद में बने 'हट ऑफ रिमेंबरेंस' संग्रहालय का दौरा किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी।

कारगिल विजय दिवस पर चार MIG 29 विमानों ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक से उड़ान भरी। इस दौरान 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

#WATCH | Ladakh: Four MIG 29 aircraft fly past the Kargil War Memorial in Drass on Kargil Vijay Diwas. Tributes are being paid to soldiers who lost their lives in the 1999 Kargil War. pic.twitter.com/E45ugpTFiU— ANI (@ANI) July 26, 2023

लद्दाख के द्रास में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचे। उन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

तीन चीतल हेलीकॉप्टर ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक के ऊपर से गुजरते हुए फूल बरसाए।

कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे।

वह यहां कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे।

#WATCH | Ladakh: Defence Minister Rajnath Singh arrives in Drass on #KargilVijayDiwas



He will lay a wreath at Kargil War Memorial here and pay tributes to soldiers who lost their lives in the 1999 Kargil War. pic.twitter.com/wF12A6plwy— ANI (@ANI) July 26, 2023

सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कारगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मध्य प्रदेश: कारगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचकर प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है।