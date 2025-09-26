Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिंदी दिवस कार्यक्रम में कन्नड़ समर्थकों का हंगामा, 41 गिरफ्तार

    By Abhishek Pratap Singh Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:30 PM (IST)

    कन्नड़ समर्थक संगठन के 41 सदस्यों को हिंदी दिवस कार्यक्रम का विरोध करने के कारण गिरफ्तार किया गया। उन्होंने एक पांच सितारा होटल में घुसकर हंगामा किया जहां राजभाषा समिति हिंदी प्रचार बैठक कर रही थी जिसमें छह सांसद शामिल थे। सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का प्रयास है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थकों ने जमकर काटा हंगामा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ समर्थक संगठन के 41 सदस्यों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वे हिंदी दिवस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए जबरन पांच सितारा होटल में घुस गए और हंगामा किया।

    राजभाषा समिति ने होटल में हिंदी प्रचार बैठक का आयोजन किया था, जिसमें छह सांसदों ने भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार, कन्नड़ समर्थक संगठन के सदस्य गुरुवार को वहां जबरन प्रवेश कर गए और कार्यक्रम के खिलाफ नारे लगाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या आरोप लगाया गया?

    उन्होंने आरोप लगाया कि यह बैठक गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का प्रयास है। आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति ने रेस कोर्स रोड पर एक होटल में 23 से 25 सितंबर तक बैठक का आयोजन किया था।

    30 से 40 लोगों ने काम में डाली बाधा

    बैठक के अंतिम दिन सत्र सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। लगभग सुबह 10:45 बजे से 11 बजे के बीच संगठन के लगभग 30 से 40 सदस्यों ने वहां सरकारी अधिकारियों के कार्य में बाधा डाली और हंगामा किया।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- 'क्यों आए हैं यहां?', मैसूरु दशहरा उत्सव को लेकर हुआ विवाद; CM सिद्दारमैया ने मंच से लोगों पर निकाला गुस्सा