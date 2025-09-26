हिंदी दिवस कार्यक्रम में कन्नड़ समर्थकों का हंगामा, 41 गिरफ्तार

कन्नड़ समर्थक संगठन के 41 सदस्यों को हिंदी दिवस कार्यक्रम का विरोध करने के कारण गिरफ्तार किया गया। उन्होंने एक पांच सितारा होटल में घुसकर हंगामा किया जहां राजभाषा समिति हिंदी प्रचार बैठक कर रही थी जिसमें छह सांसद शामिल थे। सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का प्रयास है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ समर्थक संगठन के 41 सदस्यों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वे हिंदी दिवस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए जबरन पांच सितारा होटल में घुस गए और हंगामा किया। राजभाषा समिति ने होटल में हिंदी प्रचार बैठक का आयोजन किया था, जिसमें छह सांसदों ने भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार, कन्नड़ समर्थक संगठन के सदस्य गुरुवार को वहां जबरन प्रवेश कर गए और कार्यक्रम के खिलाफ नारे लगाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या आरोप लगाया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि यह बैठक गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का प्रयास है। आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति ने रेस कोर्स रोड पर एक होटल में 23 से 25 सितंबर तक बैठक का आयोजन किया था।