    कान्हा टाइगर रिजर्व में एक ही दिन में हुई तीन शावकों की मौत, मचा हड़कंप

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:57 PM (IST)

    कान्हा टाइगर रिजर्व में गुरुवार को तीन बाघों की मौत हो गई जिनमें एक नर और दो मादा शावक शामिल हैं। शावकों की मौत कान्हा रेंज में हुई जबकि नर बाघ मुक्की रेंज में मरा पाया गया। माना जा रहा है कि नर बाघ ने शावकों को मारा है। पशु चिकित्सकों ने शवों का पोस्टमार्टम किया और जांच शुरू कर दी गई है।

    कान्हा टाइगर रिजर्व में तीन बाघों की मौत। सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कान्हा टाइगर रिजर्व में गुरुवार को तीन बाघों (नर और दो मादा शावक) की मौत की जानकारी सामने आई। दो बाघ शावकों की मौत कान्हा रेंज की मुंडीदादर बीट में हुईं, जबकि नर बाघ की मौत मुक्की रेंज के मवाला में हुई।

    कैसे हुई शावकों की मौत?

    मुक्की में दो नर बाघों के बीच संघर्ष का पता चला है। कान्हा रेंज की घटना उस वक्त सामने आई जब हाथी गश्ती दल भ्रमण पर था। इसी दौरान दल को बाघों के लड़ने की आवाज सुनाई दी। मौके पर जब गश्ती दल पहुंचा तो वहां नर बाघ गुर्राते हुए दिखा और उससे कुछ दूरी पर ही एक बाघिन खड़ी रही। बाघिन के पास ही दो मादा शावकों के शव पड़े हुए थे। समझा जा रहा है कि नर बाघ ने ही दोनों मादा शावकों को मारा है।

    पशु चिकित्सकों ने किया शावकों का पोस्टमार्टम

    कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने दोनों ही घटनास्थलों को सुरक्षित कर प्रोटोकाल के अनुसार कार्रवाई की। पशु चिकित्सकों की टीम ने गुरुवार शाम दोनों शावकों के शव का पोस्टमार्टम किया और जरूरी सैंपल लेकर उनका शव दाह कर दिया गया।

    मुक्की में भी मृत बाघ के शव का हुआ पोस्टमार्टम

    इसी तरह से मुक्की में मृत बाघ के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार की सुबह करवाकर उसका भी शव दाह कर दिया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पुनीत गोयल ने बताया कि बाघों के बीच आपसी लड़ाई की वजह से ये मौतें हुई हैं। दोनों मामलों की जांच कराई जा रही है।