'सुनसान सड़क पर ले गया, हाथ पकड़ा और पर्स छीन लिया...' कल्याण में रैपिडो ड्राइवर पर छेड़छाड़ का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस ने कल्याण से एक 19 साल के रैपिडो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। उसपर 26 वर्षीय महिला के साथ लूटपाट और छेड़छाड़ करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

यह मामला शनिवार की शाम का है। कल्याण में महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ इंस्पेक्टर बलिरामसिंह परदेशी ने बताया, "हमें आरोपी के पास एक चाकू भी मिली है। उसकी पहचान सिद्धेश परदेशी के रूप में हुई है। वो कल्याण के खड़कपाड़ा का रहने वाला है और सातवीं कक्षा से ही पढ़ाई छोड़ चुका है।"

पीड़िता ने सुनाई आपबीती मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले डेढ़ महीने से ही रैपिडो में कार्यरत है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शनिवार शाम 7 बजे उसने कल्याण रेलवे स्टेशन से जिम जाने के लिए रैपिडो टैक्सी बुक की थी। सिद्धेश उसे लेने आया था। मगर, जिम जाने की बजाए उसने स्कूटर को सिंडिकेट इलाके में सुनसान रास्ते की तरफ घुमा दिया।