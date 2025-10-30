कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को थकान की शिकायत के बाद बांबे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने नियमित जांच के बाद उन्हें भर्ती होने की सलाह दी। जांच रिपोर्ट सामान्य है और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है।

कैलाश विजयवर्गीय। (फाइल)