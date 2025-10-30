Language
    कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने क्या कहा?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:19 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को थकान की शिकायत के बाद बांबे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने नियमित जांच के बाद उन्हें भर्ती होने की सलाह दी। जांच रिपोर्ट सामान्य है और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है।

    कैलाश विजयवर्गीय। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को गुरुवार को बांबे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह गुरुवार सुबह नियमित जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों ने उनकी प्राथमिक जांच के बाद उन्हें भर्ती होने की सलाह दी।

    देर शाम तक विजयवर्गीय की कई जांचें हुईं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें थकान थी। जांच रिपोर्ट सामान्य है। उन्हें आराम की सलाह दी है।