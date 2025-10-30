कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को थकान की शिकायत के बाद बांबे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने नियमित जांच के बाद उन्हें भर्ती होने की सलाह दी। जांच रिपोर्ट सामान्य है और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को गुरुवार को बांबे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह गुरुवार सुबह नियमित जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों ने उनकी प्राथमिक जांच के बाद उन्हें भर्ती होने की सलाह दी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
देर शाम तक विजयवर्गीय की कई जांचें हुईं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें थकान थी। जांच रिपोर्ट सामान्य है। उन्हें आराम की सलाह दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।