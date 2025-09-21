Language
    Chhattisgarh: करंट की चपेट से एक कबड्डी खिलाड़ी समेत तीन युवकों की मौत, तीन गंभीर

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:04 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के विश्रामपुरी में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान एक दुखद घटना घटी। तूफान के कारण टेंट का पोल 11 केवी बिजली लाइन से टकरा गया जिससे करंट फैल गया। इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जिनमें एक कबड्डी खिलाड़ी भी शामिल था। तीन घायल युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासन को प्रतियोगिता की जानकारी नहीं दी गई थी।

    करंट की चपेट से एक कबड्डी खिलाड़ी समेत तीन युवकों की मौत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्रामपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ेराजपुर के आश्रित ग्राम रावसवाही में शनिवार रात आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता उत्सव मातम में बदल गई। खेल के दौरान अचानक आए तूफान से टेंट का पोल ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन से टकरा गया। इससे पूरे टेंट में करंट फैल गया और कई लोग उसकी चपेट में आ गए।

    हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल युवकों का उपचार जिला अस्पताल कांकेर में चल रहा है। करंट की चपेट में एक प्रतिभाशाली कबड्डी खिलाड़ी और टीम लीडर सतीश कुमार नेताम (24) निवासी गरांजीडीही की मौत हुई। वह परिवार का इकलौता बेटा भी था।

    दो लोगों की मौत

    इसके अलावा टीम का उत्साह बढ़ाने आए दर्शक सुनील सोनी (25) निवासी बांसकोट व श्यामलाल नेताम (25) निवासी पांडेपारा बडेराजपुर ने भी दम तोड़ दिया। श्यामलाल मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करता था और दो बच्चों का पिता था। दुखद संयोग यह रहा कि उसके पिता की भी पहले करंट हादसे में ही जान गई थी।

    दुर्घटना में घायल शिवम दास (16) निवासी बांसकोट, सुबेलाल मरकाम (25) निवासी रावसवाही और संदीप नेताम (23) निवासी बांसकोट का उपचार कांकेर जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन को नहीं थी प्रतियोगिता की जानकारी ग्रामीण युवकों ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में खिलाड़ी और दर्शक पहुंचे थे।

    प्रशासन को नहीं दी थी सूचना

    तहसीलदार फणेश सोम ने कहा कि इस आयोजन की सूचना प्रशासन को नहीं दी गई थी। विश्रामपुरी थाना प्रभारी विनोद सोम ने भी बताया कि समिति ने प्रतियोगिता की पूर्व सूचना नहीं दी थी। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने मृतकों के स्वजन से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आश्वस्त किया कि शासन स्तर से हरसंभव आर्थिक सहायता दी जाएगी।