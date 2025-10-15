दिल्ली समेत कई हाई कोर्ट के जजों का तबादला, जानें किसे कहां मिली नियुक्ति

राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अवनीश झिंगन तथा केरल हाई कोर्ट की जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा को दिल्ली हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है, वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू को क्रमश: राजस्थान हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है।

एएनआइ, नई दिल्ली। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई जजों का मंगलवार को तबादला किया गया। इन जजों के तबादलों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने अगस्त में की थी।

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गुजरात हाई कोर्ट से जस्टिस सीएम राय और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस दोनादी रमेश का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरण किया गया है।

गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप नटवरलाल भट्ट को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ¨सह का पटना हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस शुभेंदु सामंत को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस जे. निशा बानू को केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है।