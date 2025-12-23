देशभर में इन्फ्लुएंजा तैयारियों को लेकर नड्डा ने दिए सख्त निर्देश, की जा रही है रियल टाइम निगरानी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मौसमी इन्फ्लुएंजा के संभावित बढ़ते मामलों को देखते हुए देशभर में इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि आगामी इन्फ्लुएंजा सीजन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य ढांचे की क्षमता और सभी संबंधित व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

चुनौती बना हुआ है इनफ्लुएंजा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन्फ्लुएंजा भारत सहित वैश्विक स्तर पर एक गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है, जिससे विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त लोग अधिक प्रभावित होते हैं।