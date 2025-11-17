जोधपुर में क्रेन से गोवंश कुचने पर आक्रोश, VHP ने दर्ज कराई एफआईआर

जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में क्रेन से गोवंश को कुचलना का मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए संबंधित मालिक और क्रेन आपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एफआइआर भी दर्ज कराई है। घटना से संबंधित एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

VHP ने किया मृत गोवंश का अंतिम संस्कार

विहिप कार्यकर्ताओं द्वारा मृत गोवंश का अंतिम संस्कार किया गया और मुकदमा दर्ज करवाया गया। उनका कहना था कि गोवंश को क्रेन से लापरवाही से मारने की यह घटना इस व्यक्ति द्वारा बार-बार की जा रही है।