जोधपुर में क्रेन से गोवंश कुचने पर आक्रोश, VHP ने दर्ज कराई एफआईआर
जोधपुर में क्रेन से गोवंश को कुचलने की घटना पर हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश जताया है। विश्व हिंदू परिषद ने एफआईआर दर्ज कराई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मामला गरमा गया है। पुलिस ने क्रेन ऑपरेटर और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में क्रेन से गोवंश को कुचलना का मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए संबंधित मालिक और क्रेन आपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एफआइआर भी दर्ज कराई है। घटना से संबंधित एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
VHP ने किया मृत गोवंश का अंतिम संस्कार
विहिप कार्यकर्ताओं द्वारा मृत गोवंश का अंतिम संस्कार किया गया और मुकदमा दर्ज करवाया गया। उनका कहना था कि गोवंश को क्रेन से लापरवाही से मारने की यह घटना इस व्यक्ति द्वारा बार-बार की जा रही है।
पुलिस ने मामला किया दर्ज
यह प्रक्रिया अमानवीय है, और इससे पशु सुरक्षा कानूनों का भी उल्लंघन होता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए क्रेन आपरेटर जगदीश भाट तथा संबंधित ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।