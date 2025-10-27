सरकारी टेंडर के बदले नौकरी, अधिकारी की पत्नी ने बिना ऑफिस जाए दो जगह से ली 37.54 लाख रुपये सैलरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक अधिकारी की पत्नी ने बिना काम किए दो कंपनियों से 37.54 लाख रुपए सैलरी ली। यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक शिकायतकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की।

याचिका के अनुसार, बीते दो सालों में वह किसी भी ऑफिस में नहीं गई फिर भी कंपनियों की कथित कर्मचारी के रूप में 37.54 लाख रुपये का वेतन अर्जित किया। सरकारी टेंडर के बदले पत्नी को नौकरी राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक प्रद्युम्न दीक्षित ने अपनी पत्नी पूनम दीक्षित के जरिए से अवैध भुगतान प्राप्त किया, जिन्हें सरकारी टेंडर प्राप्त करने वाली दो निजी कंपनियों ओरियनप्रो सॉल्यूशंस और ट्रीजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड में गलत तरीके से काम करते हुए दिखाया गया था।

ACB में जांच में चौंकाने वाला खुलासा पिछले साल 6 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इस साल 3 जुलाई को प्रारंभिक जांच शुरू की। टेंडर पास करने के बदले में प्रद्युम्न ने ओरियनप्रो सॉल्यूशंस और ट्रीजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड को अपनी पत्नी को नौकरी पर रखने और मासिक वेतन देने का निर्देश दिया। प्रद्युम्न दीक्षित ने पत्नी की फर्जी एटेंडेंस रिपोर्ट को मंजूरी दी एसीबी की जांच में पता चला कि ओरियनप्रो सॉल्यूशंस और ट्रीजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने जनवरी 2019 से सितंबर 2020 के बीच पूनम दीक्षित के पांच निजी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। कुल भुगतान 37,54,405 रुपये था, जिसे वेतन बताया गया। इस पूरी अवधि के दौरान पूनम दीक्षित कभी भी दोनों ऑफिस में नहीं गईं। प्रद्युम्न दीक्षित ने खुद अपनी पत्नी की फर्जी एटेंडेंस रिपोर्ट को मंजूरी दी।