तेजस्वी के बयान पर मांझी बोले- 'जो क्राइम करेगा वो मारा जाएगा', गिरिराज सिंह ने भी कही बड़ी बात; गरमाई सियासत

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन्हें व्हिलचेयर पर बैठा दिया है, वही आज बोल रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि घटनाओं को जो अंजाम देगा वो जेल जरूर जाएगा। इसे किसी जाति से जोड़कर देखे जाने की जरूरत नहीं है।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। मांझी ने कहा कि हम जाति नहीं देखते, जो भी क्राइम करेगा वो मारा जाएगा। क्राइम करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी ही। नीतीश सरकार न किसी को फंसाती है और किसी को बचाती है। न्यायोचित काम किया जाता है। उनके (तेजस्वी) पिता जी के राज में क्या होता था? अपहर, लूट और हत्याओं का नेगोशिएशन सीएम हाउस में होता था। वो आज नहीं हो रहा है। फिर उन्हें कहने का क्या अधिकार है? गलत करने वाले पर कार्रवाई होगी ही, चाहे वो जिस जाति का हो।

यह भी पढ़ें: आखिर इतनी जल्दी बिहार क्यों आ रहे पीएम मोदी, क्या होने वाला है बड़ा फैसला या कुछ और?

#WATCH | Gaya, Bihar: On Congress President Mallikarjun Kharge's statement, Union Minsiter Jitan Ram Manjhi says, "All I would say is that by mistake they have got some strength..."

On Tejashwi Yadav's statement, he says, "We don't care about caste, whoever is involved in a… pic.twitter.com/F62vWvodd5— ANI (@ANI) June 15, 2024