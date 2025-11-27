JEE Mains के पहले चरण के लिए आए करीब 13.20 लाख आवेदन, अब नहीं बढ़ेगी तारीख
जेईई मेन 2026 के पहले चरण के लिए लगभग 13.20 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि अब नहीं बढ़ाई जाएगी। छात्रों को आगे की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इंजीनियरिंग कोर्सों में प्रवेश से जुड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) (जेईई मेन) के पहले चरण लिए इस बार देश भर के करीब 13.20 लाख छात्रों के आवेदन किए है। जो वर्ष 2025 में जेईई मेन के पहले सत्र में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या से अधिक है। 2025 के पहले सत्र में 13.10 लाख छात्रों ने आवेदन किए थे।
इसके साथ ही जेईई मेन के पहले चरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख खत्म हो गई है। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर लगाई जा रही अटकलों को विराम देते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने साफ किया है कि तारीख अब आगे नहीं बढ़ेगी।
जेईई मेन के पहले चरण की यह परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच आयोजित होगी। एनटीए ने इसके साथ ही कहा है कि जेईई मेन पहले सत्र के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अब अपने आवेदन में सुधार का एक मौका दिया जाएगा। जिसके लिए एक और दो दिसंबर को सुधार की विंडो खोली जाएगी। इसके तहत छात्र अपने नाम, पिता व माता के नाम में किसी में सुधार कर सकते है। वहीं दसवीं, बारहवीं के जुड़ी किसी भी जानकारी में सुधार कर सकते है।
इस दौरान छात्र परीक्षा केंद्र और परीक्षा के माध्यम में भी बदलाव कर सकते है। एनटीए ने साफ किया है कि छात्रों के परीक्षा केंद्रों का आवंटन उनके स्थाई व मौजूदा निवास के पते के आधार पर ही किया जा सकेगा। ऐसे में छात्र न जो विकल्प दिया है, उसे मानने के लिए वह बाध्य नहीं है।
छात्र इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, हस्ताक्षर आदि में भी सुधार कर सकते है। एनटीए के निर्देशों के तहत छात्र आवेदन पत्रों में सुधार के दौरान जिसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते है, उनमें मोबाइल नंबर, ईमेल, स्थाई और वर्तमान निवास के पता, इमरजेंसी संपर्क नंबर और फोटो शामिल है।
