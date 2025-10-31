Language
    JEE Mains 2026 Registration: IIT समेत इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, कब होगी परीक्षा?

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मेन 2026 के पहले सत्र का रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से शुरू हो सकता है। परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। एनटीए के अनुसार, परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। जेईई मेन के दोनों सत्रों में लगभग 15 लाख छात्र भाग लेते हैं।

    जेइइ मेन 2026।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आइआइटी, एनआइटी और ट्रिपल आइटी सहित देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेइइ मेन)-2026 के पहले सत्र के लिए आवेदन करने का काम 31 अगस्त शुक्रवार से शुरू हो सकता है। बुधवार देर रात तक इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है।

    वहीं जेइइ मेन पहले सत्र की परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच होगी, जबकि हफ्ते भर में इसके परिमाण घोषित कर दिए जाएंगे। अकेले आइआइटी में दाखिला लेने वाले छात्रों को जेइइ मेन के बाद जेइइ एडवांस की भी एक परीक्षा देनी होती है, जिसके लिए छात्रों को चयन जेइइ मेन की रैंक से ही होता है।

    जेइइ मेन के पहले और दूसरे सत्र का कार्यक्रम घोषित

    जेइइ मेन का आयोजन कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी( एनटीए) ने जेइइ मेन के पहले और दूसरे सत्र के लिए पहले ही कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जिसमें पहले सत्र के लिए आवेदन लेने का काम अक्टूबर से शुरु करने की बात कही गई थी। पिछले साल जेइइ मेन पहले सत्र के लिए आवेदन लेने का काम 28 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया था। एनटीए से जुड़े सूत्रों की मानें तो बुधवार देर रात तक इसे लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी।

    एनटीए के मुताबिक जेइइ मेन दूसरे सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा एक से दस अप्रैल 2026 के बीच होगी। इस दौरान छात्र दोनों ही सत्रों में हिस्सा ले सकते है। हालांकि अंतिम रैंक का निर्धारित उस सत्र के अंक से होगा, जिनमें सर्वाधिक अंक होगा।

    कंप्यूटर आधरित होगी परीक्षा

    एनटीए के मुताबिक दो सत्रों में आयोजित होने वाली यह परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधरित होगी। इस बार इसके परीक्षा केंद्रों में कुछ बढ़ोतरी भी की गई है, ताकि छात्रों को परीक्षा देने के लिए घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े।

    वहीं उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के बाद एनटीए ने इस बार जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक की सहमति के आधार पर सिर्फ सरकारी स्कूलों व कालेजों को ही परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला लिया है। जेईई मेन के दोनों सत्रों में औसतन करीब 15 लाख बच्चे हिस्से लेते है।