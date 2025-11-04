JEE-Main 2026: जेईई- मेन 2026 में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने स्पष्ट किया है कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई- मेन 2026 में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। एनटीए ने कहा कि इस संबंध में सूचना बुलेटिन में टाइपिंग की गलती थी, जिसे सुधार लिया गया है।

एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जेईई-मेन 2026 के सूचना बुलेटिन में उल्लेख किया गया था कि कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) के दौरान आनस्क्रीन मानक कैलकुलेटर उपलब्ध होगा। हालांकि एनटीए ने अब कहा है कि यह सुविधा सामान्य परीक्षाओं के लिए होती है, एनटीए द्वारा आयोजित जेईई (मेन) में किसी भी रूप में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है।