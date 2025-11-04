JEE-Main 2026: जेईई- मेन 2026 में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं
जेईई मेन 2026 में कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीद्वार अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने स्पष्ट किया है कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई- मेन 2026 में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। एनटीए ने कहा कि इस संबंध में सूचना बुलेटिन में टाइपिंग की गलती थी, जिसे सुधार लिया गया है।
एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जेईई-मेन 2026 के सूचना बुलेटिन में उल्लेख किया गया था कि कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) के दौरान आनस्क्रीन मानक कैलकुलेटर उपलब्ध होगा। हालांकि एनटीए ने अब कहा है कि यह सुविधा सामान्य परीक्षाओं के लिए होती है, एनटीए द्वारा आयोजित जेईई (मेन) में किसी भी रूप में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है।
एनटीए ने सूचना बुलेटिन में टाइपोग्राफिक त्रुटि और उम्मीदवारों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है। अधिकारी ने कहा, संशोधित बुलेटिन अपलोड कर दिया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे डाउनलोड कर लें।
जेईई- मेन 2026 का पहला संस्करण 21-30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा संस्करण एक से 10 अप्रैल तक होगा।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
