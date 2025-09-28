Language
    2 अक्टूबर को देश भर में 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान शुरू करेगा केंद्र, जानें क्या-क्या मिलेगा फायदा

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर 2025 से सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करेगा जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी शुरू करेगा। 2018 में शुरू हुए जन योजना अभियान ने पंचायतों को साक्ष्य-आधारित योजना तैयार करने में मदद की है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार 18.13 लाख से अधिक पंचायत विकास योजनाएं अपलोड की गई हैं।

    2 अक्टूबर को देश भर में सबकी योजना, सबका विकास अभियान शुरू करेगा केंद्र (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय दो अक्टूबर, 2025 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन योजना अभियान 2025-26: 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान शुरू करेगा। इससे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया शुरू होगी।

    मंत्रालय ने कहा कि 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से जन योजना अभियान ने पंचायतों को विशेष ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से साक्ष्य-आधारित और समावेशी पंचायत विकास योजना तैयार करने में सक्षम बनाया है जो स्थानीय प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

    कितनी योजनाएं की गई अपलोड

    एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "यह कदम सहभागी योजना को और गहन बनाता है और देश भर में जमीनी स्तर की संस्थाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से अब तक 18.13 लाख से अधिक पंचायत विकास योजनाएं अपलोड की जा चुकी हैं।"

    इनमें ग्राम पंचायत विकास योजनाएं, ब्लाक पंचायत विकास योजनाएं और जिला पंचायत विकास योजनाएं शामिल हैं, जिनमें से 2.52 लाख से अधिक योजनाएं 2025-26 के लिए मौजूदा कदम से संबंधित हैं। जन योजना अभियान 2025-26 का उद्देश्य सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह स्थानीय शासन को मजबूत करना है।