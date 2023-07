Jammu: अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश, सेना ने किया एक को ढेर, दो फरार

अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के आतंकियों के एक और षड्यंत्र को सुरक्षाबलों ने सोमवार को विफल कर दिया। सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई में एक से दो जख्मी भी हुए हैं जो जान बचाकर पाकिस्तान की ओर भाग निकले हैं। सेना के जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान को शुरू कर दिया है। वहीं सेना कि देर रात तक तलाशी जारी थी।

अमरनाथ यात्रियों परआतंकि हमले की योजना, हुई वफल

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, राजौरी: अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के आतंकियों के एक और षड्यंत्र को सुरक्षाबलों ने सोमवार को विफल कर दिया। राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर नौशहरा में घुसपैठियों के दल के एक आतंकी को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया। आतंकी का शव एलओसी के पास से बरामद कर लिया गया है। सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई में एक से दो जख्मी भी हुए हैं जो जान बचाकर पाकिस्तान की ओर भाग निकले हैं। सेना के जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर तलाशी अभियान को शुरू कर दिया है। वहीं सेना कि देर रात तक तलाशी जारी थी। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की यह कोशिश नौशहरा के झंगड़ सेक्टर में हुई है। इस सेक्टर में सोमवार की सुबह तीन से चार आतंकियों के दल ने घुसपैठ का प्रयास किया। सेना के जवानों ने इस दल की गतिविधियों को पहले ही भांप लिया था। आतंकियों ने जैसे ही भारतीय क्षेत्र में पैर रखने का प्रयास किया तो सेना के जवानों ने उन्हें ललकारा और हथियार डालने को कहा। इस पर आतंकियों ने सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक आतंकी एलओसी पर ही ढेर हो गया। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक से दो आतंकी घायल भी हुए हैं। अपने एक साथी की मौत से डरे शेष आतंकी भी जान बचाकर पाकिस्तान की ओर भाग खड़े हुए। इसके बावजूद सेना के जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान को शुरू कर दिया। अगर कोई आतंकी भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ है तो उसे ढेर कर दिया जाएगा।

Edited By: Paras Pandey