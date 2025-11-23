'भ्रम न फैलाएं', जमीयत के अरशद मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी का किया समर्थन तो भाजपा ने बोला हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी दिल्ली ब्लास्ट की चल रही जांच के बीच अपनी बातों को लेकर विवादों में आ गए हैं। मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और सपा नेता आजम खान का उदाहरण देते हुए देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है।

उनकी बातों पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, जिसमें भाजपा ने मदनी पर मुसलमानों को लूटने और समुदाय की तरक्की के लिए काम न करने का आरोप लगाया। मदनी कहा, "आज एक मुसलमान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। एक खान लंदन का मेयर बन सकता है। लेकिन भारत में एक मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर वह ऐसा करता है तो वह आजम खान की तरह जेल में चला जाएगा। देखो अल-फलाह में क्या हो रहा है। वह (फाउंडर) जेल में है और कौन जानता है कि उसे कितने साल वहां रहना होगा।"

'पैरों तले से जमीन खिसकाना चाहता है सरकार' अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया मानती है कि मुसलमान लाचार हो गए हैं और समुदाय खत्म हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने बताया कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं और सादिक खान लंदन के मेयर थे। मदनी ने आरोप लगाया, "सरकार चाहती है कि उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाए।"

कांग्रेस ने किया मदनी का समर्थन कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि वह मदनी के इस बयान का समर्थन करते हैं कि देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने पूछा, "मैं मानता हूं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में किसी ने आतंकवादी गतिविधि की है। आतंकवाद के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन यूनिवर्सिटी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी हुई है तो कानून के हिसाब से जांच होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है?"

अमेरिका से तुलना करते हुए उन्होंने कहा, "अमेरिका महान है क्योंकि वहां कोई भेदभाव नहीं है।" समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी चाहिए। भाजपा ने बोला मदनी पर हमला भाजपा ने मदनी के आरोपों को खारिज कर दिया। पार्टी नेता मोहसिन रजा ने उन पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने और देश के मुसलमानों को लूटने का आरोप लगाया। रजा ने कहा, "अरशद मदनी और उनके परिवार ने देश के मुसलमानों को लूटा है और ब्लेम-गेम की पॉलिटिक्स की है। यह उनका दोहरा चरित्र रहा है। वे सालों तक मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम पर ग्रांट लेते रहे लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। वे मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं।"

भाजपा के एक और नेता यासर जिलानी ने मदनी को भ्रमित बताते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए न तो भारत से बेहतर कोई जगह हो सकती है और न ही हिंदुओं से बेहतर कोई "बड़ा भाई" हो सकता है।