    अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले जयशंकर, ट्रेड डील पर बन गई सहमति?

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:12 PM (IST)

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मलेशिया में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत व्यापार समझौतों पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा, क्योंकि यह दीर्घकालिक विश्वास और संबंधों पर आधारित होते हैं।

    जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की (फोटो: @DrSJaishankar)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात मलेशिया में हुई। यह मीटिंग मलेशिया में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन से इतर थी।

    जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, 'आज सुबह कुआला लम्पुर में मार्को रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा की सराहना की।'

    द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई चर्चा

    भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच जयशंकर और रूबियो की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार डील को लेकर भी चर्चा हुई होगी, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है।

    पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हो रही ट्रेड डील पर बातचीत का अपडेट देते हुए कहा था कि भारत जल्दबाजी में किसी भी व्यापार समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा, न ही साझेदार देशों की उन शर्तों को अस्वीकार नहीं करेगा जो उसके व्यापारिक विकल्पों को सीमित करती हैं।

    पीयूष गोयल ने ट्रेड डील की स्थिति की ओर संकेत देते हुए कहा था कि 'बहुत ही अल्पकालिक संदर्भ में या अगले छह महीनों में क्या होने वाला है, इस बारे में नहीं है। यह केवल अमेरिका को स्टील बेचने की बात नहीं है। व्यापारिक समझौते लंबी अवधि के लिए होते हैं। यह केवल टैरिफ के बारे में नहीं है, यह विश्वास और संबंधों के बारे में भी है। व्यापार समझौते व्यवसायों के बारे में भी होते हैं।'