अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले जयशंकर, ट्रेड डील पर बन गई सहमति?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात मलेशिया में हुई। यह मीटिंग मलेशिया में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन से इतर थी। जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, 'आज सुबह कुआला लम्पुर में मार्को रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा की सराहना की।'

द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई चर्चा भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच जयशंकर और रूबियो की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार डील को लेकर भी चर्चा हुई होगी, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई है।

पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हो रही ट्रेड डील पर बातचीत का अपडेट देते हुए कहा था कि भारत जल्दबाजी में किसी भी व्यापार समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा, न ही साझेदार देशों की उन शर्तों को अस्वीकार नहीं करेगा जो उसके व्यापारिक विकल्पों को सीमित करती हैं।