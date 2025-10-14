जैसलमेर बस हादसे में 20 लोगों की मौत, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम भजनलाल; DNA जांच से होगी मृतकों की पहचान

जागरण संवाददाता, जयपुर। जैसलमेर में जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर मंगलवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एक निजी एसी स्लीपर बस में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इसमें 20 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि तीन दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में दो बच्चे और चार महिलाएं शामिल हैं।

हादसे में 20 मौतों की पुष्टि करीब 70 प्रतिशत झुलसे 16 लोगों को जोधपुर के मथुरादास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों का उपचार जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में कुल 57 लोग सवार थे। पोकरण विधायक प्रताप पुरी ने हादसे में 20 मौतों की पुष्टि की है।

आठ मृतकों की पहचान हुई कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि आठ मृतकों की पहचान हो गई है। सभी राजस्थान के ही निवासी थे। इनमें जोधपुर निवासी महेंद्र मेघवाल, उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा हैं। बाकी की पहचान में समय लग सकता है। उनकी पहचान डीएनए मिलान से की जाएगी। कलेक्टर ने मृतकों के स्वजनों से अपने डीएनए सैंपल देने की अपील की है।

बस में पटाखे ले जाए जा रहे थे जानकारी के अनुसार बस में पटाखे परिवहन किए जा रहे थे। इसके पिछले हिस्से में शार्ट सर्किट से चिंगारी निकली, जो पटाखों तक पहुंच गई और आग फैल गई। आग लगने के बाद भी बस राजमार्ग पर दौड़ती रही। आग बस चालक तक पहुंचती, इसके पहले ही वह बस रोककर अपनी सीट से कूद गया। आग बुझाने के प्रयास में आसपास के ग्रामीणों ने पानी डालने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए।

एक चश्मदीद ने बताई पूरी बात सूचना पर पहुंचे अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया। जिस थईयात गांव के पास हादसा हुआ, वह सेना के वार म्यूजियम के नजदीक ही है। सेना के जवान भी मौके पर पहुंचे और घायलों व शवों को बाहर निकालने में मदद की। एक चश्मदीद कस्तूर सिंह के मुताबिक आग लगने से बस का गेट लॉक हो गया था। सेना के जवानों ने जेसीबी से दरवाजा तोड़कर हादसे के शिकार लोगों को निकाला। उन्होंने करीब 30 लोगों की मौत की आशंका जताई है।

उधर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देर शाम विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। सीएम और मंत्री जोधपुर भी गए, जहां उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों के उपचार की जानकारी ली। घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी दुख जताया है।